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Снова в офисы и в бары по ночам: Сергей Собянин отменил еще два ограничения

Лилия Караева
27 января, 2021 09:32
1 мин
Лилия Караева
27 января, 2021 09:32
1 мин
Бар
Pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин смягчил антиковидные меры в Москве. В частности, он отменил требование о переводе 30% сотрудников компаний на дистанционный режим работы и разрешил барам и ресторанам работать по ночам.

Требование об удаленной работе отныне носит рекомендательный характер. Решение о возвращении сотрудников в офисы или сохранении удаленки будет принимать руководство каждой компании, говорится в блоге Собянина.

Одновременно с этим с 27 января барам, дискотекам, ресторанам, караоке и другиим развлекательным заведениям разрешено работать с 23:00 до 06:00.

Это третье ослабление коронавирусных мер в Москве. 14 января мэр отменил удаленное обучение школьников. 21 января градоначальник принял решение возобновить работу библиотек и музеев.

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Москва
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коронавирус
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