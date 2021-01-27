Общество

Мэр Москвы Сергей Собянин смягчил антиковидные меры в Москве. В частности, он отменил требование о переводе 30% сотрудников компаний на дистанционный режим работы и разрешил барам и ресторанам работать по ночам.

Требование об удаленной работе отныне носит рекомендательный характер. Решение о возвращении сотрудников в офисы или сохранении удаленки будет принимать руководство каждой компании, говорится в блоге Собянина.

Одновременно с этим с 27 января барам, дискотекам, ресторанам, караоке и другиим развлекательным заведениям разрешено работать с 23:00 до 06:00.

Это третье ослабление коронавирусных мер в Москве. 14 января мэр отменил удаленное обучение школьников. 21 января градоначальник принял решение возобновить работу библиотек и музеев.