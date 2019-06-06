Сноудена на вас нет!

Цифровизацию России навязывают уже почти насильно. Но, кажется, сама техника поднимает бунт против людей: в событиях последних дней легко увидеть чью-то направляющую руку. Кремниевую или белковую – не так уж важно.

Людей можно поделить на два типа по множеству критериев. Мужчины и женщины, взрослые и дети, образованные и нет, свои и чужие… Среди миллионов вариантов есть и разделение по типу мышления. Одни люди склонны видеть взаимосвязь во внешне далёких друг от друга событиях, находить причины и следствия в, казалось бы, не связанных между собой фактах, а другие посмеиваются и зовут первых конспирологами.

4 июня опубликовано интервью вице-премьера Максима Акимова, в котором сказано, что если вопрос электронных паспортов в России не будет решен в самое ближайшее время, «встанет вся инфраструктура, включая портал госуслуг».

Утром 5 июня рухнула федеральная база ГИБДД. Днем 5 июня на внеплановые «технические работы» закрылся сайт Росреестра. Совпадение?

А теперь пройдемся по фактам.

В упомянутом интервью Максим Акимов рассказал о том, какой прекрасной будет наша жизнь после замены бумажных паспортов на электронные. Взаимодействие с государством станет легче – достаточно будет предъявить аккуратный кусок пластика, и все ваши документы, от СНИЛС до водительских прав, от медстраховки до имущественных обязательств, окажутся как на ладони. Максим Алексеевич забыл упомянуть, что это – украинский опыт; наши юго-западные соседи с 2016 года стали заменять внутренние паспорта на такой вот универсальный пластик.

Не рассказал он и ещё об одном обстоятельстве – Россия и Украина остались единственными странами экс-СССР, где вообще существует понятие двух паспортов, внутреннего и иностранного

И продвинутая Эстония, и экзотический Таджикистан, и тоталитарная Белоруссия давно соединили два в одном. Акимов спрашивает, какой смысл иметь много документов, когда можно один, – но не поясняет, зачем два паспорта, когда можно один.

Но разбирается ли вице-премьер вообще в проблеме? Нет

Историк по образованию, управленец и бизнесмен, Максим Акимов никогда в жизни не имел дела с информационными технологиями как профессионал. Только как чиновник – выделить или нет денег, поддержать или нет начинание. Его калужская карьера выглядела достаточно убедительной: хотя ее пиком был скромный пост мэра Калуги, но и на областном уровне Акимов не оплошал. В местах заключения России обычно находится 70-80 бывших мэров и губернаторов, освободившихся сменяет молодая поросль, но нашего героя выбрала иная судьба – в 2012 году любитель бадминтона Дмитрий Медведев, освободившись от президентских обязанностей, пригласил бадминтониста Акимова в аппарат правительства. А через шесть лет баталий калужанин стал вице-премьером, отвечающим за связь, транспорт и цифровизацию.

Кстати, о цифровизации. В высказываниях Акимова промелькнула важная цифра – он упомянул, что разница между выпуском паспортов с чипом и без чипа составляет 144 миллиарда бюджетных рублей. Ранее расходы на всю программу оценивались в 114 миллиардов рублей, а покрыть их планировалось – и планируется – за счет пошлин на получение паспортов нового типа.

Вот в этой математике вице-премьер разбирается очень хорошо. Чем больше финансирования, тем важнее проект

У проблемы есть четыре аспекта. Это этика, медицина, безопасность и экономика:

Акимов прав в том, что упрощение бюрократических процедур нам нужно. Это не просто сокращение времени в очередях, это еще и сокращение государственного и муниципального аппарата – ничего не производящих людей, живущих за счет общества. Но он лукавит, увязывая этот процесс с заменой типа паспортов. Ибо издержки здесь явно выше, чем преимущества. Постоянно носить с собой документ с RFID-меткой (а без нее слово «электронный» не имеет смысла) означает передавать всю информацию о себе любому устройству, способному эти метки считывать. Да, все мы, вольно или нет, сливаем максимум данных о себе «Яндексу», «Гуглу», «Майкрософту», «Касперскому», «Фейсбуку», Mail.ru и многим другим, но возводить это на государственный уровень – некоторый перебор.



Жизнь на Земле в принципе возможна лишь потому, что магнитное поле планеты существенно ослабляет внимание космической радиации. Но мы, словно в насмешку над природой, постоянно умножаем объемы рукотворного излучения, наши беспроводные технологии внедряются задолго до основательного изучения их влияния на здоровье поколения и его геном. Считывание чипа загранпаспорта – малый вклад в этот безумный поток, но кто знает, где лежит роковая грань между допустимым и чрезмерным воздействием. Сама по себе метка чипа ничего не излучает, но считывающие ее устройство делают это охотно, с упоением.



Нет, они серьёзно считают, что нет более срочной проблемы, чем снабдить всех чипованными карточками? Что, враги стали массово подделывать наши старые паспорта? Американские шпионы проникают в Россию по поддельным внутренним документам? В чем вообще срочность? Мы реально испытываем неудобства от того, что СНИЛС и права – это разные карточки? Качество государственных услуг резко вырастет от наличия чипа – а то сейчас невозможно по бумажному паспорту зайти в единую базу данных и все там увидеть?



Злые люди, у которых хорошая память, испытывают некое дежавю. Идея «цифрового паспорта» не нова, и ее уже продвигали под названием Универсальной электронной карты. На этот нанотехнологичный проект в начале нулевых потратили как минимум 170 миллиардов рублей, а в 2017 году его пришлось закрыть за невостребованностью. Итог впечатляет: огромная сумма в минус, посадок ноль, увольнений ноль. Продолжаем движение. Сейчас, думается, результат будет. Но суть не изменится: некие организации получат очень выгодные контракты, а бюджет постарается покрыть свои убытки за счет простых россиян, которым пришла пора получать или менять паспорт.

Что получается? Мы не получили ни одного внятного обоснования необходимости менять систему паспортов. Нам не предлагают реально сэкономить на упразднении отдельного внутреннего паспорта – очень хочется контролировать и унижать людей, выдавая и отбирая у них «заграны». Есть очень расходный для государства проект, выгодный исключительно для подрядчиков, которым достанется его реализация. Так ради кого старается Максим Акимов, зачем он угрожает нам полным параличом государственных услуг?

Точно можно сказать только одно: благо нации его интересует в последнюю очередь. Это стало необходимым условием попадания во власть. Ну, еще, наверное, бадминтон и дзюдо.