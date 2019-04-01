«Снайпер» для рака

Серьёзную заявку на борьбу с онкологической «чумой» сделала Москва: c сегодняшнего дня в столице вводится в работу новый стандарт лечения рака — и не смотрим на календарь, это не шутка.

Пока остальная Россия «золотым стандартом» лечения онкологии оставляет традиционные химиотерапию и облучение, Москва, как сообщают источники в правительстве города, направило почти 15,6 миллиардов рублей на закупку препаратов так называемой «таргетной» терапии.

Уже из самого наименования (target — с английского — цель, мишень) следует, что новые препараты будут избирательно действовать на определённые злокачественные клетки, при этом, не затрагивая здоровые — чем грешит нынешняя «химия» против рака. Также новые лекарства активизируют собственные иммунные клетки организма, и чужеродные образования уничтожаются естественным образом.

Не вся Россия…

Надо отметить, что «революционной» данную методику не назовёшь, она уже давно и относительно успешно (насколько это возможно при данном диагнозе) применяется за рубежом. Она значительно дороже традиционных протоколов лечения, но Москва пока стала первым (и хочется верить, что не последним) российским регионом, где новая терапия будет применяться в рамках обязательного медицинского страхования за счёт бюджета.

Где же подвох? — поинтересуется читатель. Он действительно есть: таргетные и иммунные оплаченные Москвой препараты будут применяться лишь при лечении «традиционных», наиболее часто встречающихся видов рака — молочной и предстательной железы, почек, прямой кишки, лёгкого, а также меланомы. По данным городского департамента здравоохранения, указанные виды рака составляют 80% от общего числа такого рода патологий у московских пациентов.

«Важно, что стоимость проводимой терапии для оплаты ее из средств ОМС будет определяться не по усредненным тарифам, а персонифицировано по каждому конкретному случаю лечения пациента конкретными препаратами, — приводит слова своего руководителя Алексея Хрипуна департамент здравоохранения Москвы. — Все пациенты, в лечении которых будет показано применение препаратов таргетной и иммунной терапии, будут получать их в полном объеме».

При этом, новые клинические рекомендаций по профилю «онкология» московские врачи начнут применять на три года раньше, чем их российские коллеги

Рекомендации эти определены во вступивших недавно в силу поправках к федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Пока на федеральном уровне новый стандарт лечения онкологии не заработал (регионам на это отведён срок 3 года), потому инновационные препараты будут назначаться нуждающимся в них москвичам сверх федерального перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (список ЖНВЛП). По данным столичного Депздрава, эффективная терапия рака будет доступна порядка 95 тысячам жителей столицы.

Больничный не нужен

Директор Московского клинического научного центра имени Логинова, главный онколог Москвы Игорь Хатьков приветствовал решение о досрочном принятии столицей новых стандартов лечения онкологии. Он отметил, что благодаря дополнительному финансированию врачам будет доступно абсолютное большинство препаратов, которые сегодня используются в мире для лечения злокачественных опухолей.

«В международной онкологической практике используется 36 препаратов таргетной направленности, из которых 32 наименования одобрены для применения в Российской Федерации и уже используются в Москве, — приводит слова Хатькова официальный сайт мэра Москвы. — Дополнительным преимуществом этих препаратов является то, что они могут применяться в условиях дневного стационара. Это делает процесс лечения более комфортным для пациента».

По словам главного онколога столицы, новую «таргетную» терапию пациенты во всём мире переносят заметно легче. Так как прицельно уничтожаются только нужные (а вернее, только ненужные) клетки, а не все подряд «напалмом», пациент довольно быстро приходит в себя, а не лежит три дня «живым трупом». Применение новых препаратов даже не требует особо пристального наблюдения в условиях стационара — они позволяют вести привычный образ жизни с незначительными ограничениями.

В пользу того, что решение города досрочно применять новые протоколы лечения рака говорит статистика — в Москве ежегодно фиксируется прирост новых онкологических больных. В 2018-м году местный регистр онкобольных пополнили 40924 человека…

Правда Хатьков тут же уточняет: врачи всего лишь стали чаще выявлять злокачественные опухоли на более ранних стадиях, отсюда и прирост. Но такие пациенты — настоящие «счастливчики», ведь современные методы лечения позволяют практически в 100% случаев полностью вылечить рак, выявленный на 1-й стадии.

Излечившиеся выбывают из регистра через пять лет после отсутствия рецидивов

Общее же число находящихся на онкологическом учёте москвичей — примерно 300 тысяч человек. Эта цифра, по словам главного специалиста, не меняется в столице на протяжении уже нескольких лет.