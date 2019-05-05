Под Смоленском устроили салют и митинг в честь героев войны
Под Смоленском устроили салют и митинг в честь героев войны

В центре города Духовщина прошли мероприятия в честь героев ВОВ

28 апреля во время празднования Светлого праздника Пасхи специальный корреспондент редакции "Русская Планета" посетил город Духовщину и памятный мемориал вблизи бывшей деревни Башковичи Смоленской области.

Здесь 9 мая 1974 года на месте гибели советского летчика - гвардии майора Берко Александра Георгиевича был открыт мемориальный комплекс, возведенный воинами Железнодорожных Войск.

Торжественные мероприятия состоялись по инициативе полковника в отставке Сметанина Николая Николаевича, который организовал извлечение сбитого советского истребителя, останки его летчика и возведение памятного мемориала 45 лет назад. 

После возложения цветов к мемориалу в центре города Духовщина, где покоятся останки гвардии майора Берко А.Г. и десятков других погибших воинов-освободителей Смоленщины, делегация в составе представителей районной администрации, Военного комиссариата, историко-художественного музея, воинов Железнодорожных Войск и юнармейцев направилась в труднодоступное место, где находится мемориальный комплекс.

Ранее памятник привели в достойное состояние воины-железнодорожники и духовщинские волонтеры.

Мероприятие увечнало устновление памятной таблички Сметанину Николаю. После этого устроители мероприятия дали салют и провели торжественный митинг.

Эти события вошли в ряд мероприятий по подготовке к празднованию 76-летия освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков и 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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