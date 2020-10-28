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СМИ узнали об экстренном введении карантинных мер в Германии

Антон Мельников
28 октября, 2020 18:26
1 мин
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Pixabay

В Германии карантинные меры, которые направлены на борьбу с распространением коронавируса, могут ввести раньше, чем планировалось. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

По данным газеты, новый локдаун будет объявлен уже 2 ноября, в понедельник, а не 4 числа, как планировалось раньше.

По данным газеты, о старте локдауна с начала следующей недели канцлер Германии может объявить завтра во время выступления в бундестаге.

В рамках новых карантинных мер власти Германии сильно ограничат работу магазинов и полностью закроют театры, кинотеатры, фитнес-студии и публичные дома, бары и рестораны, а также косметические салоны и другие предприятия, передаёт «РБК».

темы
Германия
коронавирус
карантин
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