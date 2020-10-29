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СМИ раскрыли российский источник по делу о сговоре Трампа с властями России

Антон Мельников
29 октября, 2020 08:52
2 мин
kremlin.ru
kremlin.ru

Информацию о сговоре американского лидера Дональда Трампа с властями России «слила» экс-заместитель главы саратовской администрации Ольга Галкина. Об этом, со ссылкой на рассекреченные записи ФБР, сообщил Wall Street Journal.

По версии издания, Галкина в период с 2003 по 2005 год работала российском агентстве РИА «Новости». После она заняла пост пресс-секретаря главы Саратовской области, а потом стала заместителем главы саратовской администрации.

По информации Wall Street Journal, уже в 2016 году с Галкиной связался человек, который работал на бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила. Он попросил Галкину найти подтверждение связи Трампа с властями России. На тот момент Трамп был кандидатом в президенты США, а Галкина уже работала в филиале компании XBT Holding SA на Кипре.

Согласно изданию, Галкина ушла с работы в компании из-за ссоры с начальством, после чего обвинила владельца компании Алексея Губарева в кибератаках на Демократическую партию США. По версии Галкиной, Губарев был нанят российскими спецслужбами, из-за чего его хостинговый сервис Webzilla участвовал во кибератаках во время выборов президента США в 2016 году.

Таже госпожа Галкина передала информацию о том, что в 2016 году адвокат Трампа Майкл Коэн участвовал в секретной встрече с российскими разведчиками в Чехии, передаёт Wall Street Journal. На встрече обсуждался вопрос об оплате ха работу хакеров, передаёт Znak.com.

темы
США
Россия
Дональд Трамп
расследование
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