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Смертность от коронавируса впервые опустилась ниже отметки в 1 тысячу
8 мая, 2022 12:47
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За пришедшую неделю число смертей от коронавируса в России оказалось меньше 1 000. Такой уровень смертности фиксируется в стране впервые с сентября 2020 года, о чем свидетельствуют расчёты агентства «ТАСС».
Согласно данным оперативного штаба, за неделю в РФ было зафиксировано 915 смертей от коронавируса. Это почти на 19% меньше, чем неделей ранее.
Также отмечается снижение числа заражений – за неделю было выявлено 38 265 заболевших. Неделей ранее численность была на 26,8% больше, отмечает «ТАСС».
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