Всё для смерти детей

58 лет назад в чувашской деревне Эльбарусово произошла трагедия, которую власти предпочли «замолчать». Жертвами страшного пожара, произошедшего в ноябре 1961 года стали 106 детей, многих из которых не исполнилось и 8 лет. Погибли также четверо взрослых — учителей эльбарусовской средней школы.

Ни на следующий день, ни через неделю, ни через месяц, ни спустя годы ни одна газета СССР не обмолвилась о произошедшей трагедии. Об этом не говорили по радио, не снимали передач.

Советская пресса не считала нужным и даже возможным бередить души граждан подробностями произошедшего. О том, что случилось в этот день и час, который должен был стать праздничным, но стал роковым, а потом… всё равно оказался праздничным, узнали спустя десятилетия, в 1991-м.

Союз пал, и стало модно изучать не только причины происходивших в советский период катастроф, но также искать ответы на вопрос: как можно было замолчать такие трагедии, не сделав ни малейших выводов из произошедшего?

В Эльбарусово никогда не жило больше тысячи человек. Деревушка, как деревушка. Красивейшие места неподалёку от Волги. В 1914 году щедрые владельцы находившейся в этих краях лесопилки решили возвести вот такую деревянную школу.

На день трагедии, 5 ноября 1961 года, здесь учились более двухсот детишек. Не только из самой деревушки Эльбарусово. Рядом располагаются сёла с не менее забавными названиями – Средние Богаши или, например, Вурманкассы

В преддверии 44-й годовщины Великой Октябрьской революции дирекция школы была обязана устроить торжество. Обычно такого рода мероприятия проводились в советское время в достаточно вместительных актовых залах. Но лесопильщики о грядущей революции не подозревали. И актового зала в этой просторной избе попросту не было.

В канун праздников между двумя расположенными рядом классами разбирали стену. Парты сдвигались к окнам для того, чтобы освободить пространство, дверь, в нарушение всех норм и правил техники безопасности, оказывалась также загорожена.

Воссоздадим хронологию этого дня: в помещение, где могло находиться от силы сто человек загнали порядка двухсот ребятишек, которых обязали сидеть тихо и таращиться на сцену. Там мальчишки постарше изображали из себя залихватски отплясывающих матросов.

Тем временем в соседней комнате должны были показывать «идеологически выдержанный фильм». С этой целью, директор школы Самуил Иванович Ярукин дал команду подготовить электрический генератор. С его помощью запускали кинопроектор, освещали помещение.

Но дела не клеились. Генератор никак не хотел запускаться. А тут ещё ноябрь выдался холодным: температура пробила минусовую отметку. Учитель физики по фамилии Иритков вызвался починить генератор, для чего было необходимо прогреть паяльник. Сделать это можно было с помощью буржуйки, однако, отсыревшие дрова никак не хотели воспламеняться.

Ирония судьбы: идиотская идея плеснуть в буржуйку из ведра с бензином, который предназначался для работы генератора, пришла в голову именно физику.

Полыхнуло. Горе-учитель, которому жаром опалило лицо, отпрянул, не удержавшись на ногах. Бензин ручьём потек по полу, мгновенно воспламенившись. В соседнем зале, где шёл концерт, огонь мгновенно охватил пол, стены и перекинулся на потолок

Не медля ни секунды, главный герой «торжества» — учитель физики Иритков — опрометью бросился к окну. Бросив малышей, которые, разинув рты, смотрели бравурное выступление «матросов», многие учителя метнулись к выходу. Старшеклассники последовали за ними.

Осознав, что происходит, детвора отчаянно пыталась выбраться. Но сделать это через окна, которые, напомним, были заставлены партами, оказалось не так-то просто. В панике, задыхаясь от чёрного дыма, которым в считанные секунды заволокло помещение, дети толкали друг друга, те, кто был послабее, оказывались под ногами у тех, кто отчаянно пытался спасти свою жизнь, пробираясь к заставленными партами окнам и дверям.

Гармонист разбил окно баяном

Старшеклассники, смекнули, что это единственный шанс спастись и стали вылезать на улицу. Некоторые учителя, вспомнив про запасный выход, попытались увести задыхающихся детей помладше через него. Без толку. Он оказался не просто завален картонными коробками, но и заперт. Другие, как могли, пытались укрыть школьников от огня.

Малыши-семилетки, только-только поступившие в первый класс, в ужасе обступили учительницу, прижавшись к ней. Её тело найдут буквально облепленным трупиками детей, вцепившихся в свою наставницу в отчаянной надежде, что она сумеет их спасти. Не сумела.

На помощь детям мчались селяне, не знавшие, какое количество местной детворы и ребятишек из других сёл находится внутри. Схватившийся за голову директор кричал им, что нужно срочно спасать. Не детей. Школьный архив.

Когда прорвавшимся через туман пожарным удалось сбить пламя, картина, которая предстала глазам уцелевших и запоздало подоспевших на помощь, напоминала ту, что произошла многим ранее — в Хатыни времён Второй мировой, в тот момент, когда нелюди согнали людей в амбар и подожгли.

Примчались родители, голосившие вблизи тлевших в ночной мгле косточек своих детей ночь напролёт. Их первым желанием было разорвать директора школы Ярукина, не сумевшего сохранить доверенные ему детские жизни, на части.

Но Самуил Иванович, зная, что народ скор на расправу, предпочёл укрыться в лесу. Весь следующий день происходило то, что можно назвать попыткой опознания. Тела детей были обезображены. Их опознавали по фрагментам одежды, пряжкам ремешков, обугленным ботиночкам и сапожкам.

Детей хоронили спешно

В одной братской могиле, а точнее — большом рве. Хоронили, стыдливо озираясь, словно заметали следы.

Рассказать миру о том, что в канун 44-й годовщины Великого Октября погибло 106 детей во время праздничного концерта? В год, когда Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос? Никому из советской прессы и в голову это не пришло.

В России, увы, не умеют признавать ошибок, и просить за них прощения у горем убитых чувашских родителей тоже никто не собирался. Да и горевать в Эльбарусово у местных партийных деятелей времени не было.

6 ноября 1961 года, когда родители, выплакавшие за ночь глаза, метались среди уложенных штабелями в два длинных ряда тел их детей, кто-то заикнулся было об отмене праздничного митинга в Эльбарусово.

Но отменять торжественные мероприятия никто не стал. И 7 ноября в Эльбарусово под красными знамёнами состоялся праздничный митинг, на который отправлялись убитые горем родители сразу после того, как давали товарищам из органов подписку о неразглашении.

— Вы же всё понимаете. Враги советского народа могут использовать любые сведения о произошедшем против нашей Родины, — доходчиво «втирали» люди с горячим сердцем и холодной головой каждому и протягивали ручку, указывая на строки, где были прописаны санкции об ответственности за разглашение гостайны.

Не получилось. Родители молчали, убитые горем в прямом и переносном смысле слова, а западная пресса пестрела заголовками в стиле:

«Коммунисты сожгли детей живём»

Следствием был установлено, что в так называемом «актовом зале» могло находиться не более 115 человек. Но «впихнули» более 200. Ярукину за «перевыполнение плана» (106 погибших учеников и 4 учителей) вполне могли расщедриться и дать «вышку». Отбыл он всего лишь 7, но так больше никогда и не возвратился в родную деревню.

«Горе-физик», плеснувший в огонь бензин, получил 14 лет лишения свободы, но наказал себя сам. Учитель Иритков повесился, отсидев чуть более 3 лет. Ведь за всю Великую Отечественную войну в Эльбарусово погибло меньше людей, чем за один день 5 ноября 1961 года, когда чувашских детей уничтожало равнодушие и откровенный бардак, убивавший и, увы, не перестающий убивать маленьких россиян.

Это подтверждается произошедшим в марте 2018 года пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где для 60-ти погибших, большинство из которых также были детьми, оказались отрезаны пути отступления, а руками взрослых было сделано всё для смерти детей.

А что же выжившие в эльбарусовской трагедии? Летом 1962 года их отправили в пионерский лагерь. А на месте старой школы построили новую. Кирпичную. Стоит по сей день.

Такая история.