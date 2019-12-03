Смертельный эскроу. Стройки сворачиваются по всей России

В Москве 2 декабря прошёл Всероссийский съезд саморегулируемых организаций строительной отрасли. Вообще-то съезд был заявлен как юбилейный, ровно 10 лет назад было создано Национальное объединение строителей, или НОСТРОЙ, однако праздника не вышло. Из того, что говорили эксперты, становилось понятно: следующий, 2020-й год, строительная отрасль России попросту не переживёт.

Некоторые винили в этом НОСТРОЙ – мол, вместо актуальной повестки о коллапсе отрасли на съезде поднимались формальные организационные вопросы, а сама организация превратилась в филиал Минстроя и больше не в состоянии доносить боль отраслевиков до федеральных властей. Перед собравшимися даже выступил глава Минстроя России Владимир Якушев и похвалил объединение за «способность тесно и эффективно сотрудничать с властью для совместного решения стоящих перед отраслью задач» - что, конечно же, на фоне реальных проблем звучало как издевательство. А ещё заявил, что главная задача, стоящая перед Минстроем - сохранить максимальное число компаний в регионах…

Ещё до итогового съезда НОСТРОя, на серии круглых столов в преддверии итогового собрания эксперты озвучили страшные цифры. На сегодняшний день в России в состоянии банкротства находится 489 компаний-застройщиков, и если дело пойдёт так же, то через год на рынке останутся лишь несколько крупных игроков. Как рассказал журналистам заместитель генерального директора ООО «Гильдия Геодезистов» Сергей Лазарев, работа застройщиков теперь в руках крупных банков, которые могут диктовать свои правила по проектному финансированию и в теории могут оставить только несколько девелоперов в городе.

По все стране отмечен резкий спад ввода жилья – и это при том, что многие объекты достраиваются ещё по старым правилам. В Алтайском крае – падение на 50%, в Томской области – 37%. В Свердловской области нигде, кроме Екатеринбурга, так и не открыли ни одного эскроу-счёта. Относительно неплохо чувствует себя только Москва. По стране реформа прокатилась, как эпидемия чумы, выкашивая рынок, и даже в Санкт-Петербурге практически не осталось компаний, которые могут строить – вдумайтесь! - мосты и туннели.

Вместо развития, которое подразумевает под собой национальный проект «Жильё и городская среда», отрасль вынуждена выживать – притом без особых надежд. Решив не дожидаться часа Х, многие застройщики решили сами уйти с рынка. Постоянно меняющиеся правила игры, непрерывные реформы и излишняя регуляция – всё это не способствует развитию бизнеса в строительной отрасли, и отнюдь не делает его более прозрачным, как на то рассчитывали законотворцы. Безусловно, проблему обманутых дольщиков нужно было как-то решать. Но не за счёт ликвидации строительной отрасли как таковой.

Как так получилось? Почему, несмотря на важность строительной отрасли для социально-экономического развития страны, голос застройщиков попросту не слышен? По мнению Максима Яковлева, генерального директора ООО «ЭКСПЕРТ-ПРОЕКТ», у руководства отрасли в течение двадцати лет стоят математики, экономисты, юристы, финансисты, но никак не строители. Итоги 2019 года с точки зрения застройщиков печальны: стратегия-2030, в разработке которой принимали участие более 1000 экспертов, отправлена на доработку, в том числе в связи с манипуляциями статистическими данными.

Реформа ценообразования стоимостью почти 2 млрд завалена.

«Техрегулирования как не было, так и нет. Анонсированное постановление Правительства РФ № 87 не выпущено. Национальный проект по вводу жилья не реализован. И что у нас творится с градостроительной деятельностью и архитектурой – также четкого осознания нет», - отметил Яковлев.

И без того дорогущая российская ипотека, которая худо-бедно, но двигала рынок вперёд, теперь окончательно превратится в роскошь - хотя государство всячески пытается убедить нас в обратном. Напомним, что ещё 13 ноября в Госдуме прошли парламентские слушания по вопросам перехода на проектное финансирование. Заместитель председателя Банка России Ольга Полякова упорно озвучивала цифры из благостных отчётов своего ведомства, якобы ипотеку в стране дают в среднем под 5-7%, даже несмотря на возражения со стороны депутатов и конкретные примеры совсем иных, реальных цифр – порядка 14%. В сего же по итогам 2019 года по стране было выдано почти в три раза меньше ипотечных кредитов, нежели планировалось.

Спасти ситуацию, по мнению участников НОСТРОя, могло бы введение моратория на бесконечные и не до конца продуманные реформы: строительный рынок и без того рисковый, а постоянно меняющиеся правила игры не способствуют желанию вообще заходить в этот бизнес.

Необходимо также умерить аппетит банков – ограничить скрытые комиссии, снизить количество бумаг, необходимых для открытия эскроу-счетов и хоть как-то унифицировать этот пакет документов. И, наконец, устранить очевидные курьёзы, возникшие в ходе реформ – например, застройщики вынуждены платить налог на добавленную стоимость при получении денег со счетов эскроу.

В противном случае, в следующем году участники строительного рынка соберутся уже даже не на похороны, а на поминки.