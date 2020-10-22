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Смертельная вакцинация: в Южной Корее 13 человек скончались после прививки от гриппа

Дмитрий Байков
22 октября, 2020 10:53
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фото: Pixabay

В Южной Корее медики порекомендовали приостановить вакцинацию от гриппа. В стране увеличилось число летальных исходов после прививки.

По последним данным Минздрава Южной Кореи, зафиксировано 13 случаев смерти после обязательных прививок от гриппа. Первый летальный случай произошел 16 октября, скончался 17-лeтний школьник после вакцинации.

Позже были выявлены такие же случаи смерти пожилых людей. При этом в шести случаях исследование не показало прямой связи между вакцинацией и летальным исходом. В самом препарате не было обнаружено токсичных веществ, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее сообщалось, что антитела могут не вырабатываться не только у тех, кто переболел коронавирусом в легкой форме, но и у тяжелобольных.

темы
общество
Южная Корея
смерть
грипп
вакцинация
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