Смертельная вакцинация: в Южной Корее 13 человек скончались после прививки от гриппа

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В Южной Корее медики порекомендовали приостановить вакцинацию от гриппа. В стране увеличилось число летальных исходов после прививки.

По последним данным Минздрава Южной Кореи, зафиксировано 13 случаев смерти после обязательных прививок от гриппа. Первый летальный случай произошел 16 октября, скончался 17-лeтний школьник после вакцинации.

Позже были выявлены такие же случаи смерти пожилых людей. При этом в шести случаях исследование не показало прямой связи между вакцинацией и летальным исходом. В самом препарате не было обнаружено токсичных веществ, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее сообщалось, что антитела могут не вырабатываться не только у тех, кто переболел коронавирусом в легкой форме, но и у тяжелобольных.