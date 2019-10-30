На службе у Гитлера и Сталина

На днях Госкорпорация «Росатом» рассекретила данные о крупных немецких ученых, разрабатывавших атомное оружие в гитлеровской Германии. После Второй мировой войны они приехали в СССР для создания советского ядерного оружия. Одним из этих специалистов был физик и радиохимик Николаус Риль.

Он родился в столице Российской империи. Его второй родиной стала Германия, куда он эмигрировал в 1927 году. Затем судьба забросила его в Советский Союз. И здесь произошло невероятное - Риль стал лауреатом Сталинской премии и удостоился звания Героя социалистического труда.

В своих мемуарах «Жизнь в золотой клетке», созданных в 1970 году, Риль писал, что «моя жизнь была похожа на маятник, который качается между физикой и химией, между наукой и техникой, между предпринимательством и исследованиями, поэтому иногда я называю себя «продавцом универсального магазина». Также и в географическом отношении моя жизнь была подобна маятнику: сначала детство и юность в Санкт-Петербурге, затем примерно 25 лет в Берлине, затем 10 лет в Советском Союзе и теперь снова уже более 30 лет в Германии…»

Итак, Риль появился на свет в Санкт-Петербурге в 1901 году в Санкт-Петербурге. В нем текла немецкая кровь – от отца, главного инженера представительства телеграфно-телефонной компании «Сименс и Хальске». И еврейская - от матери.

Говорил Николаус по-немецки и по-русски. В России он окончил гимназию, затем - училище при Евангелической лютеранской церкви святого Петра, знаменитую Petri-Schule, основанную в 1712 году Петром Первым. Уже при советской власти учебное заведение стало называться Единой трудовой школой.

В 1920 году Николаус стал студентом электромеханического отделения Петроградского политехнического института. Диплом, впрочем, Риль получал уже в Берлине, в университете имени Гумбольдта. Там он продолжил обучение, защитив диссертацию. Его научными руководителями были известные ученые - физик Лиза Мейтнер и радиохимик Отто Ган.

Карьера Риля развивалась довольно быстро. Он нашел хорошую работу на одном из заводов компании «Ауэргезельшафт», причем, ему сразу доверили руководство лабораторией оптической техники. А спустя десять с лишним лет он возглавил весь научный отдел предприятия. За это время Риль сделал несколько крупных открытий. Это, в частности, способ технической гамма-радиографии, разработка первых промышленных образцов широко распространенных в наше время люминисцентных ламп и трубок.

Риль познакомился со знаменитым впоследствии биологом и генетиком Николаем Тимофеевым-Ресовским, который стал героем романа Даниила Гранина «Зубр». Этих людей сближало многое: возраст, жизненный опыт, общие знакомые, увлечение наукой, язык и - аполитичность. В обществе ученые разговаривали по-немецки, но, оставшись наедине, переходили на родной русский

Когда началась Вторая мировая война, «Ауэргезельшафт» стал заниматься ядерными разработками. Риль - один из ведущих сотрудников фирмы работал в одной из двух групп, занимавшихся созданием атомного реактора. Как известно, ведущие немецкие ученые не успели до конца Второй мировой войны создать атомную бомбу. Однако существует версия, что они – Вернер Гейзенберг, Курт Дибнер, Карл Вайцзеккер и другие - намеренно замедляли работу, чтобы страшное оружие не попало в руки обезумевшего Гитлера…

Риль вспоминал, что в середине мая 1945 года к нему пришли два полковника НКВД, которые прибыли из Берлина. Они пригласили Николауса прибыть в столицу Германии «для заслушивания». Как выяснилось, пришедшие к Рилю военные были известными физиками – Львом Арцимовичем и Георгием Флеровым. Первый получил известность благодаря заслугам в области исследований термоядерного синтеза, второй стал соавтором открытия самопроизвольного деления урана.

Вместе с Рилем в СССР отправились – разумеется, под конвоем - лауреат Нобелевской премии Густав Герц, профессор Хайнц Позе, будущий президент Академии наук ГДР Макс Фольмер, изобретатель Манфред фон Арденне, создатель газовой центрифуги для разделения изотопов урана Макс Штеенбек, разработчик аппаратуры для измерения кинетики ядерных взрывов Роберт Депель. Впрочем, это далеко не полный список эмигрантов «против воли». Тем не менее, им разрешили выехать с семьями, дав понять, их ждет не тюрьма, а научная дейтельность.

Однако не следует думать, что Советский Союз забрал себе все светлые головы Германии. Американцы тоже здорово поживились за счет немецких ученых. Они разработали целую программу по вербовке специалистов Третьего рейха. В ней значились не только атомщики, но и медики, ракетчики, авиастроители, представители других специальностей. Тем самым Соединенные Штаты значительно замедлили восстановление Германии

Привезенные в СССР немцы стали участниками советского атомного проекта. В Советский Союз были также доставлены разработки, уцелевшее оборудование немецких заводов по производству урана. Американцы, понимая, что им не удастся захватить немецкие предприятия раньше русских, усиленно бомбардировали их с воздуха. В одном из налетов едва не погиб Риль.

В СССР немецким ученым создали хорошие условия, с ними вежливо и предупредительно обращались. Они работали в Сухуми, Обнинске, Электростали - там Риль стал начальником научно-исследовательской лаборатории, - а также в городе Снежинск на Урале.

«Через некоторое время после взрыва атомной бомбы на нас посыпались ордена и премии, - вспоминал ученый. - На немецкую группу также попали сильные брызги. Из моих немецких сотрудников Виртса и Тиме наградили Сталинской премией и орденом Красного Знамени. Мне самому, конечно, досталась самая большая порция: кроме Сталинской премии первой степени я получил еще звание Героя Социалистического Труда с Золотой Звездой (у военных почти также выглядит Золотая Звезда Героя Советского Союза), вызывавшая удивленные взгляды некоторых советских политиков, когда они видели ее у меня, и орден Ленина. Кроме того, мне подарили дом (дачу) в очень красивом месте западнее Москвы, где находились дачи членов правительства. Сталинская премия для меня была связана с большой суммой денег. Позднее я даже сказал министру атомной промышленности (оно называлось министерством среднего машиностроения – В.Б.) Завенягину, что никогда в жизни не был капиталистом, и с удивлением обнаружил, что я капиталист в стране социализма»

Стоит добавить, что после первого успешного испытания атомной бомбы Николай Васильевич, как называли Риля советские коллеги, был премирован также автомобилем «Победа».

Приведу еще один факт, характеризующий немецко-русского ученого с самой лучшей стороны. Получив Сталинскую премию, Риль закупил огромное количество продуктов и отправил пленным солдатам и офицерам, работавшим в Электростали.

В 50-е годы Риль руководил работами по радиационной химии и радиобиологии на объекте НКВД «Б» на базе санатория Сунгуль на Урале. Он также занимался исследованиями новой для него области физики твердого тела. И там высокопоставленные пленники ученые ни в чем не нуждались. Зарплата у Риля была просто огромной – 14 тысяч рублей. Для сравнения – «Победа» в то время стоила 16 тысяч

Жилье у немцев было удобным и комфортным, питание - прекрасным. Пленников снабжали мясом, овощами, фруктами и даже пивом. Риль курил сигары – между прочим, советского производства, и ему разрешалось один раз в месяц посылать продуктовую посылку родственникам в Германии.

Как известно, советский атомный проект курировал Лаврентий Берия, с которым Рилю довелось встречаться. Это общение он описал в своей книге, не избежав едкой иронии: «Берия принимал нас очень любезно. Его поведение было очаровательным. Известно, что люди его склада в личном отношении могут быть очень приятными. Гиммлер также был очаровательным собеседником».

Берия интересовался бытом ученых, спрашивал, есть ли просьбы. Риль ответил, что все в порядке. Тем не менее, соратник Сталина настаивал. Наверное, ему хотелось доложить хозяину Кремля, что он сделал нечто полезное для столь ценных для Кремлях людей. Риль, вдруг осмелев, воскликнул: «Да, у меня жалоба. На вас!»

Наступила гнетущая тишина. Берия же с наигранным испугом переспросил: «На меня?!»

Николаус пояснил, что ему и коллегам очень мешает строгий режим секретности, введенный Берией. Это приносит большие неудобства, поскольку их свобода ограничена. Никто из специалистов и членов их семей не мог покинуть территорию секретного объекта без сопровождающего.

Берия – вероятно, для вида, начал советоваться со своими подчиненными, однако никаких послаблений в дисциплине так и последовало. Больше Николаус никогда не видел человека в пенсне. Летом 1953 году он на собрании с удивлением узнал, что Берию разоблачили, как английского шпиона:

«Мне было противно от этого спектакля и даже как-то стыдно оттого, что мне пришлось увидеть, и я ускользнул оттуда...»

Риль и его товарищи полностью сделали свое дело – помогли СССР построить атомные установки и создали возможности для дальнейшей научной деятельности. Тем временем, в мире произошли серьезные изменения - появились признаки потепления отношений между СССР и ФРГ. В сентябре 1955 года в Москву прибыл федеральный канцлер Конрад Аденауэр. Это была мировая сенсация!

Еще большим сюрпризом для всей планеты стал успешный итог общения канцлера с советским лидером Никитой Хрущевым. Был решен главный вопрос - освобождение германских пленных. Вскоре на запад потянулись эшелоны с немцами, возвращавшимися на родину…

Риля, как других германских ученых, уговаривали остаться в СССР, но он не хотел даже этого слушать. Но и в ГДР Николаус не стал задерживаться:

«Отказавшись от заманчивых предложений и значительных материальных благ, среди которых было два прекрасных дома, в начале июня 1955 года я переехал с семьей на Запад. Спустя 22 года можно было, наконец, опять говорить, что думаешь, и идти туда, куда хочешь!»

Риля можно понять. Россия, которую он увидел в 1945 году, была далека от той, в которой он родился и вырос. Она была чужая и чуждая ему страна, бедная, запуганная, подчиненная жестокой диктатуре Сталина. Однако он надеялся, что все изменится: «Если будет либерализация, то можно надеяться, что уже через несколько десятилетий будет достигнута такая степень свободы, какая была при последнем царе. Каждый, кто еще помнит то время, может подтвердить, что это было бы настоящим прогрессом».

Однако в своей книге ученый нашел добрые слова о людях – простых и известных, с которыми ему довелось встречаться. В частности, ему импонировал Председатель президиума Верховного Совета СССР Николай Шверник, вручавший Рилю звезду Героя социалистического труда и орден Ленина. Физик назвал его «приветливым, ухоженным господином».

…В ФРГ Риль работал в различных областях физики твердого тела, опубликовал большое число научных работ. Работая в Техническом университете Мюнхена, он стал одним из создателей первого атомного реактора в стране.

В Советский Союз Николаус Риль больше никогда не приезжал. Наверное, боялся тягостных воспоминаний…