«Случайное возгорание»

Пожар в Соборе Парижской Богоматери стал главным событием этой недели. Инцидент шокировал мировую общественность и вызывал волну критику в адрес властей и лично президента Франции Эммануэля Макрона. Мировое достояние полыхало в центре одного из красивейших городов Европы. За этим зрелищем в бессильной злобе, со слезами на глазах наблюдали десятки тысяч французов.

«Сгорела сама история Франции», — заявил сгоряча Макрон, но лучше и не скажешь.

Полыхал всю ночь

Нотр-Дам загорелся вечером 15 апреля. Сначала загорелся шпиль собора. В течение нескольких часов пожарные расчёты ничего не могли сделать из-за отсутствия техники, способной тушить пламя на большой высоте. Как правило, в таких случаях применяются специально оборудованные вертолёты, но у французов их, видимо, не оказалось.

По этой причине собор полыхал всю ночь. В результате пожара были уничтожены все перекрытия, обрушилась большая часть кровли и сам шпиль, изготовленный из дерева.

Однако пожарным удалось спасти от выгорания две башни Нотр-Дама, создав с помощью брандспойтов стену из воды

Пожар прекратился 16 апреля в районе 10:30 по Москве.

Французские СМИ распространили несколько версий, характеризующих действия пожарных. Часть изданий утверждает, что местные МЧСники строго соблюдали инструкцию, которая запрещала тушить собор с воздуха из-за опасности мгновенного обвала шпиля и всей крыши. Применение авиации могло бы уничтожить внутреннее убранство храма, витражи, орган и некоторые особо ценные реликвии.

Другая версия заключается в том, что власти и пожарные, наоборот, действовали крайне медлительно и непрофессионально. Например, сообщается, что к Нотр-Даму расчёты пожарных прибыли поздно и долгое время не могли локализовать возгорание.

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Ущерб от пожара пока не оценён. На текущий момент известно, что из Нотр-Дама удалось эвакуировать значительную часть реликвий, включая самую главную — Терновый венец Иисуса Христа. На фотографиях, появившихся 16 апреля, видно, что серьёзно пострадали внутреннее убранство в целом, часы, несколько витражей и окон на башнях.

Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам в течение 5 лет, однако профессиональные искусствоведы полагают, что реконструкция займёт не менее 10 или 15 лет. Сложность работ будет связана с необходимостью укрепления сохранившихся конструкций и поиском подходящих материалов для восстановления шпиля и других сгоревших артефактов.

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На момент написания этого материала общая сумма средств на восстановление Нотр-Дама составила один миллиард евро. Больше всего в реконструкцию собора вложила косметическая компания L'Oreal (порядка 200 миллионов евро). На эти деньги, как пошутили в соцсетях, в центре Парижа можно построить новый храм.

В угоду толерантности

Пожар в Соборе Парижской Богоматери вызывал бурную эмоциональную реакцию во всём мире. Нотр-Дам — не только гордость Франции и признанный шедевр готической архитектуры, поражающий своими размерами и великолепием. Это действующий католический храм и символ традиционной христианской культуры.

В связи с этим в мире разгорелись споры о причинах пожара. Известно, что верхние ярусы Нотр-Дама были заставлены лесами. Собор пережил бесконечное количество революций, две мировых войны, но не плановую реставрацию.

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Уголовное производство было открыто по факту «случайного возгорания». Согласно предварительной версии криминалистов, пожар мог быть вызван проблемами в электрической сети (короткое замыкание или неисправность скрытой проводки). Очаг возгорания был расположен у основания шпиля.

Правда, часть интернет-пользователей не верит властям и обвиняет в произошедшем мигрантов. Подобные обвинения, конечно, можно списать на психологическую травму, которую вызывал пожар. Однако нельзя не отметить, что Париж перестаёт быть христианским городом, утрачивая свою историческую и культурную ценность в угоду пресловутой толерантности.

Последние десятилетия французская столица испытывает мощнейший наплыв мигрантов из Африки. Большая часть некоренного населения, включая обладателей паспортов Франции, не интегрирована в общественную и экономическую жизнь общества.

Мигранты и «афро-французы», как правило, не работают, получают всевозможные социальные пособия, приторговывают различным ширпотребом и занимаются мелким криминалом. Окраины столицы Франции и даже отдельные районы превращаются в настоящую клоаку и рассадник преступности.

В таких местах белые граждане (то есть носители христианской культуры) воспринимаются как «угнетатели».

Хотя в реальности всё как раз наоборот — именно белое население, которое платит зашкаливающий объём налогов, кормит чернокожих и недавно приехавших «беженцев». И власти Франции не жалеют денег налогоплательщиков.

Например, по данным МВД, в Париже на размещение новых постояльцев ежегодно тратятся 930 миллионов евро!

Более того, несколько лет назад власти Парижа отказались от обильного украшения города накануне Рождества под предлогом того, что праздник может оскорбить религиозные чувства «других конфессий». Понятно, что главным образом речь шла о мусульманах. По этой причине в столице не вывешивают украшения с христианской атрибутикой.

Что же тогда может спровоцировать гнев мусульман Франции, если под них подстраивают даже великие христианские праздники?

Сложившаяся в Западном мире религиозно-этническая ситуация, вызванная господством идеологии толерантности, порождает массу уродливых явлений, в том числе терроризм, который не свойственен белому христианскому населению. Недавний расстрел прихожан мечети в Новой Зеландии — яркое тому подтверждение.

P. S. Ещё одна проблема Парижа — колоссальный приток китайцев. На текущий момент большая часть приезжающих во французскую столицу граждан КНР — туристы. Однако Поднебесная проводит достаточно агрессивную политику по скупке инфраструктурных объектов Франции (портов и железных дорог). Проблема китайской экспансии признаётся даже Макроном. Однако, как сдержать подобный процесс, президент Франции не представляет.

Между тем Поднебесная уже не стесняется запрещать рождественские традиции, правда, пока на своей территории…