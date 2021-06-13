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Слова Станислава Черчесова прокомментировала влиятельная в российском футболе женщина
13 июня, 2021 10:48
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Stupnikov Alexander/spartak.com/Globallookpress
Спутница владельца футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала заявление главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Ранее Черчесов заявил об отсутствии необходимости натурализовывать футболистов для сборной страны, так как нужно делать сильнее имеющихся футболистов.
«Крик души. Ну да, ну да, Семенов же есть», — отреагировала Салихова. Об этом сообщает gazeta.ru.
Напомним, ошибка защитника Андрея Семенова привела к первому голу в ворота национальной команды России в матче с Бельгией.
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