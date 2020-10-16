Слова и действия турецких политиков навредили товарообороту в Армении

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Поддержка турецким правительством действий Азербайджана натолкнула Армению на торговые санкции.

Запрет на ввоз товаров из Турции в республику вступит в силу с января 2021 года и продлится шесть месяцев. Об сообщает министерство экономики Армении.

Ограничение, по словам представителей ведомства, введено «поскольку Турция открыто поддерживает Азербайджан в агрессии и террористических действиях против Арцаха (Нагорного Карабаха)».

«После вступления в силу данного решения дефицита продуктов в Армении не возникнет, поскольку он будет восполнен импортом из других стран и местным производством», - приводит слова чиновников агентство «Интерфакс».