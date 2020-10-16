Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Слова и действия турецких политиков навредили товарообороту в Армении

Кирилл Савушкин
16 октября, 2020 12:54
1 мин
Photo
Flickr

Поддержка турецким правительством действий Азербайджана натолкнула Армению на торговые санкции.

Запрет на ввоз товаров из Турции в республику вступит в силу с января 2021 года и продлится шесть месяцев. Об сообщает министерство экономики Армении.

Ограничение, по словам представителей ведомства, введено «поскольку Турция открыто поддерживает Азербайджан в агрессии и террористических действиях против Арцаха (Нагорного Карабаха)».

«После вступления в силу данного решения дефицита продуктов в Армении не возникнет, поскольку он будет восполнен импортом из других стран и местным производством», - приводит слова чиновников агентство «Интерфакс».

темы
Турция
санкции
Армения
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!