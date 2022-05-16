Слежка за Алексеем Навальным* началась за полтора года до его отравления. Названы имена «топтунов»
Слежка за осужденным оппозиционером Алексеем Навальным* началась за полтора года до его отравления. Центр «Досье» выяснил, что в этом были замешаны не только спецслужбы, но еще и рязанское охранное агентство «Тень», где трудятся экс-сотрудники ФСКН, МВД и ФСБ.
Как оказалось, следили не только за политиком, а за всей его семьей, в том числе за границей. По данным центра, Александр Борзунов, Александр Зарубин, Андрей Маликов и Вячеслав Ромашин объездили вслед за Навальным немало стран.
Первое пересечение датируется январе 2019 года, когда оппозиционер вместе с семьей уехал на отдых в Таиланд, в июле того же года группа остановились недалеко от Римини - там проводила отпуск Юлия Навальная с детьми.
В октябре 2019-го группа наблюдателей была замечена в Вильнюсе, где Навальный встречался с местными политиками. Кроме того, они также посещали в июле 2020 года Калининград, где Юлии стало плохо - симптомы были похожи на воздействие яда, который чуть не отправил оппозиционера на тот свет буквально через месяц.
В «Досье» сообщают, что частные детективы из «Тени», вероятно, выслеживали не только Навального, поскольку с 2016 года успели побывать в 20 странах.
Экс-сотрудник наружки из московского главка МВД пояснил, что «частники» нужны, чтобы «не светить своих сотрудников», передает Telegram-канал «Можем объяснить».