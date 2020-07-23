Следствие считает законным взламывать квартиры россиян и доводить детей до истерики

Общество

Фото: СКР

В Следственном комитете России считают абсолютно законным вынос двери жителю Калининграда по делу об оскорблении полицейского. Изначально СМИ писали, что к мужчине вломились по ошибке. однако следователи это опровергли.

«По уголовному делу в жилище подозреваемого и двух свидетелей проведены обыски в целях обнаружения и изъятия видеозаписей, зафиксировавших момент совершения преступления, изъяты цифровые носители информации», рассказали в ведомстве.

Речь идет о жителе Калининграда 50-летнем Анатолии. Ранее он рассказал изданию «Подъём», что около десяти дней назад посреди ночи к нему, выпилив дверь, ворвались силовики. Мужчина утверждает, что его избили на глазах жены и маленького ребенка, у которых от происходящего случилась истерика.

Основанием для взлома квартиры следователи назвали инцидент, который произошел 23 июня. Тогда, по версии СКР, мужчина вместе со своими приятелями устроили скандал в магазине из-за того, что их отказались обслуживать без масок. Когда в дело вмешался полицейский, мужчина использовал в отношении силовика нецензурную брань. Друзья Анатолия сняли происходившее на видео.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об оскорблении представителя власти, в рамках дела правоохранители провели серию обысков, в частности, у Анатолия. Силовики уверяют, что искали ту самую запись инцидента.