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Следственный комитет захотел новых «поблажек» для своих сотрудников

Антон Мельников
8 апреля, 2021 21:10
1 мин
Антон Мельников
8 апреля, 2021 21:10
1 мин
ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Следственный комитет (СК) захотел получить особые условия для своих сотрудников, которые пользуются платными дорогами. Ведомство предлагает отменить для них плату за проезд. Соответствующий законопроект появился на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

СК пояснил, что по нынешнему законодательству, пользоваться платными дорогами без оплаты проезда могут полицейские, машины скорой медицинской помощи, пожарные, аварийно-диспетчерские службы и машины военной автомобильной инспекции. Согласно позиции ведомства, то, что в этом перечне нет транспортных средств СК, «нарушает права» следователей.

В ведомстве также считают, что предлагаемые изменения не потребуют дополнительных бюджетных затрат. Кроме того, федеральный бюджет сможет сэкономить на финансировании самого СК, сообщают «Открытые медиа».

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СК
Законопроект
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