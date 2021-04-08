Следственный комитет захотел новых «поблажек» для своих сотрудников

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Следственный комитет (СК) захотел получить особые условия для своих сотрудников, которые пользуются платными дорогами. Ведомство предлагает отменить для них плату за проезд. Соответствующий законопроект появился на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

СК пояснил, что по нынешнему законодательству, пользоваться платными дорогами без оплаты проезда могут полицейские, машины скорой медицинской помощи, пожарные, аварийно-диспетчерские службы и машины военной автомобильной инспекции. Согласно позиции ведомства, то, что в этом перечне нет транспортных средств СК, «нарушает права» следователей.

В ведомстве также считают, что предлагаемые изменения не потребуют дополнительных бюджетных затрат. Кроме того, федеральный бюджет сможет сэкономить на финансировании самого СК, сообщают «Открытые медиа».