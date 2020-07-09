По состоянию на 9 июля 10:35
Заболевших707 301
За последние сутки6 509
Выздоровело 481 316
Умерло10 843
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Следственный комитет возбудил дело о геноциде в Сталинграде

Михаил Орлов
9 июля, 2020 15:46
2 мин
Сталинград
Wikipedia

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по факту геноцида фашистами жителей бывшей Сталинградской области во время Великой Отечественной войны.

Дело возбуждено по 357 статье Уголовного Кодекса России, геноцид. Возбуждению дела предшествовало изучение материалов в архивах области.

Целью следственных действий является установление лиц, причастных к убийствам местного населения. Следственными органами проведена титаническая работа по установлению пострадавших от действий фашистов и их пособников, установлены конкретные сведения о происходившем в то время на территории области, сообщает издание «РБК»

Следствием установлены факты убийств мирных жителей, зверских расправ, мора голодом, захоронения заживо малолетних детей, стариков и женщин.

Особый интерес вызывает возможность экстрадиции преступников, проживающих в иностранных государствах. Также РФ может последовать примеру Израиля, который, при помощи спецслужб, негласно доставлял преступников из различных стран мира.

Стоит отметить, что Уголовный кодекс РСФСР (государства, переименованного в Российскую Федерацию Верховным Советом РСФСР 25 декабря 1991 года) не содержал статьи «геноцид». А согласно ч.1 ст. 10 УК РФ, принятого в 1996 году, уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, обратной силы не имеет. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него была ратифицирована СССР в 1954 году, спустя почти десять лет после окончания Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что власти Турции согласились открыть государственные архивы для изучения геноцида армян 1915 года.

темы
Следственный комитет
геноцид
Сталинград
2 мин