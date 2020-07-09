Следственный комитет возбудил дело о геноциде в Сталинграде

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Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по факту геноцида фашистами жителей бывшей Сталинградской области во время Великой Отечественной войны.

Дело возбуждено по 357 статье Уголовного Кодекса России, геноцид. Возбуждению дела предшествовало изучение материалов в архивах области.

Целью следственных действий является установление лиц, причастных к убийствам местного населения. Следственными органами проведена титаническая работа по установлению пострадавших от действий фашистов и их пособников, установлены конкретные сведения о происходившем в то время на территории области, сообщает издание «РБК»

Следствием установлены факты убийств мирных жителей, зверских расправ, мора голодом, захоронения заживо малолетних детей, стариков и женщин.

Особый интерес вызывает возможность экстрадиции преступников, проживающих в иностранных государствах. Также РФ может последовать примеру Израиля, который, при помощи спецслужб, негласно доставлял преступников из различных стран мира.

Стоит отметить, что Уголовный кодекс РСФСР (государства, переименованного в Российскую Федерацию Верховным Советом РСФСР 25 декабря 1991 года) не содержал статьи «геноцид». А согласно ч.1 ст. 10 УК РФ, принятого в 1996 году, уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, обратной силы не имеет. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него была ратифицирована СССР в 1954 году, спустя почти десять лет после окончания Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что власти Турции согласились открыть государственные архивы для изучения геноцида армян 1915 года.