Следственный комитет рассказал о числе уголовных дел после протестов

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Пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что по итогам несанкционированных протестных митингов 23 января было возбуждено 20 уголовных дел.

На данный момент ведомство проводит процессуальные проверки, после которых будут приняты процессуальные решения.

СК отметил, что основная часть дел заведена по статье о применении насилия к представителям власти, передают «Ведомости».

Ранее стало известно, что прокуратура наведалась к избитой силовиком петербурженке и довела её до госпитализации.