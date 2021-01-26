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Общество

Следственный комитет рассказал о числе уголовных дел после протестов

Антон Мельников
26 января, 2021 21:07
1 мин
Антон Мельников
26 января, 2021 21:07
1 мин
«Русская планета» / Сергей Рыжик
«Русская планета» / Сергей Рыжик

Пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что по итогам несанкционированных протестных митингов 23 января было возбуждено 20 уголовных дел.

На данный момент ведомство проводит процессуальные проверки, после которых будут приняты процессуальные решения.

СК отметил, что основная часть дел заведена по статье о применении насилия к представителям власти, передают «Ведомости».

Ранее стало известно, что прокуратура наведалась к избитой силовиком петербурженке и довела её до госпитализации.

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