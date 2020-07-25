Следственный комитет начал новые разбирательства из-за фотографий нацистов

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В СК РФ возбудили новые уголовные дела по факту размещения фото нацистов на сайте «Бессмертного полка». Были обнаружены новые факты размещений фотографий Адольфа Гитлера, а также примкнувшего к нацистам группенфюрера Андрея Шкуро.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко рассказала о том, что выявление лиц, занимавшихся подобными провокациями во время онлайн-акции в мае 2020 года продолжается.

Новыми подозреваемыми стали житель Кемерова Дмитрий Бородаенко, а также Максим Гусев, проживающий в городе Пермь. Уголовные дела на подозреваемых заведены по статье об оправдании нацизма, передает ТАСС.