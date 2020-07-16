Следователи заказали экспертизу после инцидента на УИК. Там журналисту сломали руку

Общество

Фото: Единая Россия

Следователи Санкт-Петербурга в рамках доследственной проверки назначили экспертизу после инцидента на избирательном участке, в результате которого у журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля оказалась сломана рука.

Как пишет Znak.com со ссылкой на неназванный источник, следователям пока неизвестно, из-за чего Френкель сломал руку. Пресс-служба СК в Северной столице комментировать данную информацию не стала.

Напомним, с 25 июня по 1 июля в России проходило голосование по поправкам к Конституции. Инцидент произошел 30 июня на избирательном участке № 2191 в Петербурге. Именно оттуда сотрудники полиции пытались удалить журналиста «Медиазоны», прибывшего на УИК в разгар конфликта между руководством участка и независимыми членами комиссии. Первые отказывались ознакомить последних с частью документации.

Френкель заявляет, что сначала его долго не оформляли как журналиста, а при попытке выяснить имена руководства УИК, полицейские попытались вывести репортера с участка. В итоге один из силовиков, по словам Френкеля, толкнул журналиста и сломал ему руку. Репортера увезли в больницу, где диагностировали повреждение средней кости плеча с повреждением лучевого нерва, ему потребовалась операция.