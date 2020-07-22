Следователи заинтересовались нападением собак на детей в Подмосковье
Следователи ведут проверку после появления информации о нападениях собак на двоих детей в подмосковном Красногорске.
В первом случае собака породы Хаски напала во дворе жилого дома на семилетнего мальчика, которого пришлось госпитализировать с множественными травмами лица - ребенку будут делать операцию. Животное находилось во дворе жилого дома без намордника. С хозяйкой работает инспектор местной полиции.
Еще одна собака в Красногорске напала в этот же день на четырехлетнего ребенка, покусав его за затылок и теменную часть головы. Мальчика госпитализировали. Животное было бездомным.
В ходе проверки следователей будет дана правовая оценка действиям администрации города по отлову бездомных животных, пишут «Известия».
В начале июля стая собак набросилась на детей.
Инцидент произошел 4 июля в поселке Шлюзовом Комсомольского района Тольятти. ЧП попало на камеру видеорегистратора. Трое ребят играли на детской площадке. Внезапно из-за трансформаторной будки выбежала стая собак и накинулась на несовершеннолетних.
Двое малышей убежали, третьего собаки повалили на землю, протащив мальчика по земле.
По данному факту заведено уголовное дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
По данным следователей, между администрацией Тольятти и ООО заключен муниципальный контракт, согласно которому, общество с ограниченной ответственностью должно отловить 934 бездомных собак. На эту работу выделено более 4,29 миллиона рублей.
Однако условия контракта исполняются недолжным образом, сообщает телеканал «360».