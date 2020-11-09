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Следователи хотят арестовать 15-летнего питерского подростка – он пытался убить свою семью

Марьям Ибрагимова
9 ноября, 2020 12:37
2 мин
Фото: sledcom.ru
Фото: sledcom.ru

Следователи предъявили обвинение 15-летнему подростку из Санкт-Петербурга, который пытался убить своих родителей и шестилетнюю родственницу. Также в СК заявили, что намерены ходатайствовать в суде о заключении парня под стражу.

Инцидент произошел на улице Лужской 8 ноября. Подросток на почве личных неприязненных отношений набросился с ножом на малолетнюю родственницу и нанес ей холодным оружием три удара – в область шеи, живота и правого плеча. После этого он достал отцовский травматический пистолет и несколько раз выстрелил в голову собственной матери, а потом выстрелил в сторону отца, но мужчине удалось оказать сопротивление и остановить сына.

Известно, что шестилетняя девочка сейчас в больнице, ее состояние врачи оценивают как «кране тяжелое».

Уголовное дело в отношении подростка возбуждено по статье «покушение на убийство двух и более лиц». Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СК РФ.

темы
Санкт-Петербург
происшествие
покушение
подросток
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