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Следом за арестом вилл в Италии Владимиру Соловьеву заблокировали каналы на YouTube
8 марта, 2022 14:50
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Pixabay
Видеохостинг YouTube заблокировал все каналы телеведущего Владимира Соловьева. Ни один ролик невозможно открыть - система пишет, что видео недоступны.
Речь идет о блокировке каналов «Соловьев Live» и «Вечер с Владимиром Соловьевым». Это связано с нарушением условий использования YouTube.
Сам ведущий так отреагировал на блокировку: «Выйдем несмотря на войну, которую проекту объявил YouTube и Google». Об этом пишет РБК.
Ранее Соловьев вошел в санкционный список ЕС в связи с военной операцией РФ на Украине. 5 марта стало известно, что власти Италии арестовали его недвижимость. Речь шла о двух виллах на озере Комо.
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