Славянское братство: Российские военные защитят Беларусь от внешнего агрессора

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Министерство обороны Республики Беларусь сообщило, что в рамках учений «Славянское братство-2020», российские и белорусские военные отработают задачи по отражению вооруженной агрессии.

«Планируется отработать вопросы управления войсками при отражении вооруженной агрессии в условиях быстро меняющейся обстановки», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, по данным Минобороны, будет отработан сценарий по освобождению гидротехнического сооружения, который захватил условный противник.

В учениях двух стран задействованы свыше 500 единиц боевой техники, среди которых, около 90 танков, 350 боевых бронированных машин, свыше 130 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, передает «РБК».