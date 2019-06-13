Сладкая русская пенсия
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Фото: pikabu.ru

Фото: pikabu.ru

Демографических проблем не решат. Во что обойдутся россиянам пенсии мигрантам?

Россия будет платить пенсии мигрантам из стран Евразийского экономического союза, которые приезжали на заработки. Ожидается, что указ будет ратифицирован водящими в ЕАЭС странами до конца 2019 года. «русская Планета» разбиралась, в чём суть законопроекта, и сколько будут стоить бюджету пенсии для мигрантов.

Раньше, если мигрант жил и работал в России и имел стаж не менее 15 лет, то он мог рассчитывать на российскую пенсию – но только в случае официального оформления. При этом пенсия в той стране, откуда он уехал, ему больше не выплачивалась.

По новым правилам, стаж работы в разных странах, входящих в ЕАЭС, будет суммироваться, а пенсию человек будет получать там, где проживал на момент получения пенсионного возраста. Причём, если он решит через какое-то время вернуться на родину, российская пенсия останется при нём. Правила коснутся граждан Казахстана, Армении и Киргизии. С Белоруссией, которая также входит в ЕАЭС, подобное соглашение действует с 2006 года. Аналогичные переговоры ведутся также с Молдавией. К слову, почти 40% мигрантов, приезжающих Россию – выходцы из ЕАЭС.

Будет не важно, где конкретно человек работал, главное – чтобы были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж

- так прокомментировал готовящуюся инициативу президент России Владимир Путин в марте. Ожидается, что все страны ратифицируют соглашение до конца этого года.

Мигранты, работающие в России легально и оформленные в соответствии с законодательством, уже давно платят отчисления в Пенсионный фонд РФ, если вдруг кто не знал. Правда, это касается только тех мигрантов, у кого есть вид на жительство или разрешение на временное проживание.

За таких сотрудников работодатель обязан уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование в том же порядке, как и за российских граждан. Есть и исключения: работники из Вьетнама и Китая отчислений не делают, а граждане КНДР делают взносы лишь в пенсионный фонд.

Чиновники уверяют: нагрузка на Пенсионный фонд возрастёт, но не сильно, поскольку у нас иностранному гражданину будет выплачиваться только та часть пенсии, которая была заработана во время деятельности на территории России. Минтруд оценил затраты ПФР на реализацию этого закона примерно в 166 млн рублей, что, в общем-то, не так много по сравнению с пятью триллионами, которые за год выплачиваются в виде пенсий в целом по России.

Не лучший способ вывести из тени

Фото: pikabu.ru

Главная идея законопроекта – стимулировать мигрантов работать по закону, официально. Но не стоит забывать, что далеко не все мигранты вообще находятся в России легально – по данным МВД, на конец 2018 года таковых было около 2 млн человек. При этом за весь прошлый год в страну въехало около 17 млн человек, и 10 млн из них остались в России на конец года.

Демографические проблемы вынудили правительство пойти на повышение пенсионного возраста. Граждан трудоспособного возраста в России с каждым годом становится всё меньше, а финансовая нагрузка на ныне работающих постоянно возрастает. К 2034 году тех, кто будет в состоянии делать взносы в Пенсионный фонд, станет на 3 млн человек меньше, чем сейчас.

С увеличением количества желающих перебраться в Россию, польстившись на российские пенсии, власти надеются хоть как-то снизить эти страшные для нашей экономики цифры. Но рынок есть рынок. Даже россиян не все работодатели оформляют официально, чего уж говорить о полностью «белой» зарплате.

При официальном трудоустройстве мигранты, как правило, теряют своё конкурентное преимущество перед россиянами в плане зарплат. Поэтому большинство работодателей по-прежнему привлекает к труду нелегалов, и ничего не платит за них ни в Пенсионный фонд, ни в фонд ОМС. Так что не стоит ожидать, что мигранты массово выйдут из тени.

Польза или вред

При этом Россия может в чём-то повторить судьбу Германии, которая превратилась в Мекку для мигрантов из Африки и Ближнего Востока. Даже жители самых глухих деревень на окраине мира верят, что в Германии всем беженцам платят «огромные пособия», им дают бесплатное жильё, их поят и кормят.

Вот почему основной вал мигрантов рвётся именно туда. Где-то что-то услышал – и незамутнённый образованием и компьютерной грамотностью мозг уже дорисовал в голове райские кущи. Ради этого рая на земле мигранты готовы переплывать Средиземное море в трюмах, подвергать свою жизнь и жизнь своих детей риску, да что там – они готовы умереть в перевернувшейся лодчонке, в попытке добраться до заветных берегов.

Надо ли думать, что новость о том, что «в России нашим наливают», да ещё и закусить дают, моментально разнесётся по просторам среднеазиатских степей и предгорий. Только вот далеко не все мигранты, которых поманит сюда сладкая русская пенсия, пройдут процедуру так, как положено. Большая часть так и продолжит работать нелегально – и потому, что собственных знаний в области права у низкоквалифицированных мигрантов недостаточно (а таких мигрантов, увы, большинство), и потому, что работодатель не всегда будет видеть в этом плюсы для себя лично.

Если добавить тот факт, что нелегальные мигранты не платят никаких взносов, ежегодно отсылают на свои родины львиную долю тамошних ВВП, а за чудовищную нагрузку на инфраструктуру – транспорт, дороги, детские площадки, капремонт и так далее - платим мы с вами из собственных карманов, не говоря уже о нагрузке на полицию и борьбу с этнической мафией, выходит, польза российской экономике от такой попытки вернуть мигрантов в легальное пространство будет почти что ничтожной.

Что касается тех мигрантов, которые обладают нужными России навыками, которые образованы, грамотны, хотят и могут работать легально – то их, увы, в будущем больше не станет, учитывая социально-экономическое положение в их странах. Для таких людей Россия превратится в пенсионный рай, ведь пенсии у нас на порядок выше, чем в сопредельных государствах. Но если не решить проблем с нелегальной миграцией, то жизнь в России год из года будет становиться лишь хуже.

Возрастёт преступность, конфликты на межнациональной почве многократно усилятся. А значит, уже и сами россияне начнут более активно посматривать по сторонам в поисках тихой гавани на склоне лет – на Венгрию или Болгарию, например. Правда, жить там придётся исключительно на свои.

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