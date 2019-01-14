Что скрывают яйца

Вряд ли Рунет ожидал, что самой горячо обсуждаемой новостью на протяжении нескольких дней станет сказ о том, как одно яйцо из упаковки пропало. Нет, не конкретное яйцо, и не яйцо Фаберже, а самое обычное, куриное: производители решили класть их в коробку по 9 штук, а не по 10.

«Девятку» яиц моментально воспели и увековечили в мемах.

«Потому что на 10 девчонок по статистике 9 яиц».

«Принял Россию с 10 яйцами, а оставил с 9».

«Десять негритят отправились обедать, яйцо подорожало и их осталось девять».

«А в десятом яйце – смерть Кощеева».

Будто и нет у россиян других забав, в тяжёлые похмельные дни опосля праздников, пропажу яйца обсуждать. Если это и правда не тщательно продуманная маркетинговая кампания, от чего удмуртская птицефабрика, поставившая «девятки» яиц на полки магазинов, всячески открещивается – то придётся поверить и в то, что ураган, пронёсшийся над свалкой, способен собрать Боинг. Либо попробовать разобраться, что вообще происходило с яйцами в России в последние пару месяцев.

Сначала немного предыстории. Фотография с упаковкой яиц категории С1 количеством по 9 штук появилась на развлекательном портале Pikabu. С этой картинки и началось шествие с фанфарами «девятки» яиц по Рунету. Далее перед глазами россиян закономерно проплыли комментарии – маркетологов, представителей агропромышленного сектора, фермеров, чиновников, экспертов… разве что сами яйца комментарии для прессы давать пока не научились.

Представители той самой птицефабрики из Удмуртии сделали удивлённое яйцо простите, лицо и сообщили, что «девятками» яиц они торгуют аж с марта. И вообще, в их ассортименте есть коробки по 4, 6, 8 яиц, а также по 12, 18 и 30. Всё ради удобства покупателей, заверили представители птицефабрики, маркетинговые уловки здесь ни при чём, а также уточнили, что упаковку по 9 яиц, чтобы продавать её под своей торговой маркой, у них заказала одна фирма из Санкт-Петербурга.

«Шринкфляция», или «сжимфляция» здесь тоже ни при чём, уверяют некоторые эксперты: это когда вы приходите в магазин за литром молока, но уносите домой пакет, который лишь выглядит, как литровый: в нём 950 мл, а цена осталась та же. Это довольно распространённый приём. Собственно, при инфляции у производителей есть два пути. Первый – поднять цену, но это то, на что в первую очередь обратит внимание покупатель, и может предпочесть другой товар. Второе – немножко уменьшить количество/вес товара в упаковке, что не так бросается в глаза, но зато цена останется привычной глазу.

Если разницу между 1000 мл и 950 мл российский потребитель хоть и заметил, но виду не подал, лишь побурчав немного, то десяток яиц – не просто мера, это эталон, традиция. В России с начала ХХ века принято продавать яйца именно десятками, и если 950 мл это почти литр, то с товаром, который можно посчитать поштучно, фокус не прокатит. В США, например, яйца продают дюжинами, а в Европе популярны упаковки по 6 и 8 штук (к слову, и в России упаковки по 6 штук не редкость). Так что уменьшать количество яиц в упаковке ради «незаметного» повышения стоимости – не про наш случай: уж слишком громкой получилась история, пошатнувшая основу основ, скрепу скреп всего нашего продуктового ритейла – десяток куриных яичек.

А вот на что действительно стоит обратить внимание – так это на то, что весь декабрь региональные СМИ будто соревновались между собой, где в России сильнее всего взлетели цены на яйца.

Например, в Брянской области цены повысились почти на треть. Ещё летом десяток отборных яиц стоил 45 рублей, а к Новому году – уже по 70. В Краснодарском крае яйца категории С0 в конце декабря стоили 84 рубля. Особенно недоумевают в Липецкой области: несмотря на то, что там много собственных птицефабрик, а цены на яйца традиционно одни из самых низких в Центральном федеральном округе, встретить в сетевых магазинах десяток яиц дешевле 70 рублей вряд ли удастся.

Если проследить за ростом цен на яйца в разных российских регионах, то в глаза бросается слишком резкий рост – некоторые СМИ использовали словосочетания «шокирующий рост», «варварское подорожание» и другие. Конечно, на стоимость яиц влияет так называемый «индекс Оливье»: логично, если вся страна усядется резать салаты, ключевой ингредиент в которых – именно яйца, то рынок мгновенно отреагирует на возросший спрос, и цены поползут вверх. Но было ощущение, словно 1 января в России не Новый год, а Пасха, которую будут отмечать все 10 дней кряду. Хотя даже перед Пасхой цены на яйца так резко не взлетают.

Слишком бурный рост цен на яйца показался подозрительным надзорным органам. Федеральная антимонопольная служба Татарстана обвинила торговые сети республики в сговоре, что привело к росту цен на яйца в регионе аж на 77%. При том, что поставщики продукции в ноябре-декабре хоть и подняли отпускные цены на яйца, но в разы меньше.

За историей с делом от ФАС Татарстана и правда стоит проследить. Потому как слишком уж неловко выглядят объяснения производителей, что, мол, цены на всё повышаются, вот и нам пришлось поднять, и вообще, летом мы вам отдаём яйца чуть ли не по себестоимости. А торговые сети делают вид, что не при делах. Неспроста это «ж-ж-ж». Вот и упаковка на 9 яиц, по ходу, станет не удачным маркетинговым ходом, а лишь дымовой завесой для того, чтобы спрятать то самое яичко с Кощеевой смертью. Яйцо, если помните, в утке. А утка в зайце, и так далее. На них тоже цены вырастут, даже не сомневайтесь.

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