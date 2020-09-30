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СКР просит арестовать сотрудника Московской консерватории после убийства пианиста

Марьям Ибрагимова
30 сентября, 2020 13:32
1 мин
Фото: mordovmedia.ru
Фото: mordovmedia.ru

Следственный комитет РФ попросил Басманный суд арестовать сотрудника Московской государственной академической консерватории Илью Чалых. Его заподозрили в убийстве пианиста Никиты Куклина.

Стоит отметить, что сначала уголовное дело завели о причинении смерти по неосторожности, однако позже его решили переквалифицировать на убийство, сообщает ТАСС.

В консерватории Чалых возглавляет региональные концертные проекты. 31 августа 2019 года Куклина нашли в его квартире мертвым. Подозреваемый рассказывал ранее, что пианист пришел в тот день к нему в гости, сильно напился и стал вести себя неадекватно. Угомонив товарища, сотрудники консерватории легли спать. Утром Чалых обнаружил друга мертвым. Виновным он себя признает.

«Понимаете, когда я уложил его спать, он дышал. Я лег спать рядом, на тот же диван. И только на утро я увидел, что он плохо выглядит, и вызвал скорую. Пульс был нитевидный, слабый. А когда приезжала скорая, медики сказали: «Чуть-чуть не успели». Я был в шоке. Это такая нелепая трагичная случайность», – цитирует Илью Чалых «Московский комсомолец».

В настоящее время Басманный суд рассматривает вопрос о помещении подозреваемого под стражу.

темы
СКР
убийство
консерватория
пианист
1 мин