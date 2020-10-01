Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии

Федеральная служба войск национальной гвардии закупит 3 088 аэрозольных перцовых баллонов общей стоимостью более 13,5 миллионов рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Согласно документации, Росгвардия планирует приобрести 1 688 баллонов «Страж-П 650» (2 864 рубля за штуку). Такой баллон может распылять экстракт натурального жгучего перца на расстояние до 4 метров в течение 15 секунд.

Кроме этого, ведомство купит 1 400 баллонов «Страж-П 2700» (6 228 рублей за штуку). Это устройство может работать не менее 20 секунд.

Сроком поставки баллонов указано 1 декабря.

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