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Скоро пригодятся: Росгвардия потратит 13,5 млн рублей на перцовые баллончики

Анастасия Красильникова
1 октября, 2020 18:45
1 мин
Фото
Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии

Федеральная служба войск национальной гвардии закупит 3 088 аэрозольных перцовых баллонов общей стоимостью более 13,5 миллионов рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Согласно документации, Росгвардия планирует приобрести 1 688 баллонов «Страж-П 650» (2 864 рубля за штуку). Такой баллон может распылять экстракт натурального жгучего перца на расстояние до 4 метров в течение 15 секунд.

Кроме этого, ведомство купит 1 400 баллонов «Страж-П 2700» (6 228 рублей за штуку). Это устройство может работать не менее 20 секунд.

Сроком поставки баллонов указано 1 декабря.

Ранее Росгвардия решила потратить 179,1 миллионов рублей на закупку средств защиты от прослушки

темы
общество
Росгвардия
госзакупки
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