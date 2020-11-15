Скорбная коронавирусная статистика продолжает бить общемировые рекорды

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COVID-19 собрал новую обильную жатву и установил новый рекорд заражаемости в мире. За сутки им заразилось более 657 тысяч человек.

Общее количество зараженных за все время составило 53,16 млн человек. Общее число смертей превысило 1.3 млн из которых 9.8 тысяч - за последние 24 часа.

По официальным данным, около 43% случаев заражения пришлось на Европу. Второе место заняли Северная и Южная Америка. Юго-Восточная Азия - на третьем.