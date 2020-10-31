Скора помощь в Екатеринбурге влетела в легковой автомобиль

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Карета скорой помощи проезжавшая через перекресток в Екатеринбурге попала в аварию с участием автомобиля «ВАЗ-2114».

К счастью, пострадавших в ходе ДТП не оказалось. Инцидент произошел в час дня на пересечении улиц Светлореченская и Объездная дорога.

Как сообщают в ГИБДД, скорая ехала со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом на красный свет, а водитель легкового автомобиля, со своей стороны, ориентировался на разрешающий сигнал светофора.

По данным Znak.com, по факту ДТП проводится проверка.