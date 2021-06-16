Скопинскому маньяку запретили общаться с журналистами и посещать кафе и бары
Суд запретил скопинскому маньяку Виктору Мохову общаться с журналистами, а также посещать кафе и бары.
Мохову запрещено посещатькультурно-массовые и зрелищные мероприятия. Также ему нельзя общаться с представителями журналистами.
Он не сможет посещать кафе и бары, гулять по ночам. Мохов обязан отмечаться в органах правопорядка 4 раза в месяц, пишет «РИА Новости».
В 2000 году Мохов похитил двух девушек - 14-летнюю Екатерину и 17-летнюю Елену. Он держал жертв в подземной темнице, которую обустроил на своем дачном участке. В течение почти четырех лет «скопинский маньяк» в извращенных формах насиловал пленниц, избивал и морил голодом.
Мохов 16 лет и 10 месяцев отбывал наказание в колонии. В течение шести лет он должен находиться под административным надзором полиции.
Заработавший несколько миллионов после отсидки «скопинский маньяк» оштрафован на 1200 рублей.