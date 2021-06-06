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Скончался звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Артем Анчуков
6 июня, 2021 12:55
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Сегодня утром от последствий коронавируса скончался актер сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны» Артем Анчуков, ему было 40 лет. Об этом сообщила певица Татьяна Буланова на своей страничке в Instagram.
«Где-то неделю он был дома с температурой. Потом сам поехал в больницу, неделю пролежал. Потом начались осложнения, в больнице уже. Не выкарабкался, к сожалению», - написала Буланова.
Артем Анчуков знаком зрителям по съёмкам во множестве российских сериалов. Среди них - «Бандитский Петербург», «Ментовские войны», «Мажор», «Такая работа», «Невский» и «Литейный», пишет «Лента.ру».
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