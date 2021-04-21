Скончался последний защитник Брестской крепости Петр Котельников

Люди

На 92-году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, защитник Брестской крепости Петр Котельников.

Ветеран умер у себя дома в Москве, у него было онкологическое заболевание. Об этом сегодня сообщил белорусский телеканал СТВ.

Котельников родился в 1929 году в селе Долгово Пензенской области. 22 июня 1941 года немцы взяли в кольцо Брестскую крепость, Котельников, которому тогда было 12 лет, встал на ее защиту. Он стал прототипом главного героя российско-белорусского художественного фильма «Брестская крепость».

Оборона Брестской крепости - один из первых эпизодов Великой Отечественной войны. Защитники крепости, находясь в полном окружении, без воды, продовольствия и при острой нехватке боеприпасов и медикаментов продолжали сопротивление в течение месяца.