Люди
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Люди
Русская планета
Люди

Скончался последний защитник Брестской крепости Петр Котельников

Дмитрий Байков
21 апреля, 2021 12:47
1 мин
Дмитрий Байков
21 апреля, 2021 12:47
1 мин
Wikipedia
Wikipedia

На 92-году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, защитник Брестской крепости Петр Котельников.

Ветеран умер у себя дома в Москве, у него было онкологическое заболевание. Об этом сегодня сообщил белорусский телеканал СТВ.

Котельников родился в 1929 году в селе Долгово Пензенской области. 22 июня 1941 года немцы взяли в кольцо Брестскую крепость, Котельников, которому тогда было 12 лет, встал на ее защиту. Он стал прототипом главного героя российско-белорусского художественного фильма «Брестская крепость».

Оборона Брестской крепости - один из первых эпизодов Великой Отечественной войны. Защитники крепости, находясь в полном окружении, без воды, продовольствия и при острой нехватке боеприпасов и медикаментов продолжали сопротивление в течение месяца.

Поделиться
ТЕГИ
Беларусь
СССР
Общество
Россия
Великая Отечественная Война
Фашизм
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!