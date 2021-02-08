Новости Общество
Общество
Скончался поджегший себя в знак протеста москвич
8 февраля, 2021 11:08
1 мин
1 мин
Globallookpress
В московской больнице не приходя в сознание умер мужчина, устроивший попытку самосожжения во время незаконных протестов 31 января. Он облил себя бензином и поджег.
63-летний Виктор Руденко умер ночью - с 31 января он находился в реанимации. О смерти написало издание Readovka.
Известно, что погибший числился на учете в психдиспансере около 20 лет. Причиной отчаянного поступка была проблема с квартирой - поджегший якобы боролся с аферистами, желающими завладеть недвижимостью.
Напомним, акт самосожжения произошел на Пушкинской площади, около метро «Тверская». Сбить пламя на Руденко пытались прохожие, полицейский и дворник - быстро это сделать не удалось, на месте было мало снега.
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку