Новости – Люди
Люди
Скончался первый чернокожий экс-госсекретарь США Колин Пауэлл
18 октября, 2021 15:38
1 мин
1 мин
Democratic National Convention v
Колин Пауэлл, первый чернокожий госсекретарь Соединённых Штатов Америки, умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила его семья.
«Генерал Колин Л. Пауэлл, бывший государственный секретарь США и председатель Объединенного комитета начальников штабов, скончался сегодня утром из-за осложнений, связанных с COVID-19», —пояснили его близкие.
Известно, что возглавлявший некогда ведомство в администрации экс-президента Штатов Джорджа Буша-младшего Пауэлл скончался в возрасте 84 лет. Он был полностью вакцинирован.
«Мы потеряли замечательного и любящего мужа, отца, дедушку и великого американца», — цитирует семью экс-госсекретаря Штатов CNN.
Ранее стало известно о смерти бывшего директора Чернобыльской АЭС.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости