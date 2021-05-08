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Скончался бывший секретарь ЦК КПСС Лигачев. Это он сказал Ельцину «Борис, ты не прав!»

Сергей Михневич
8 мая, 2021 09:06
1 мин
Сергей Михневич
8 мая, 2021 09:06
1 мин
Pixabay
Pixabay

В Москве на 101-м году жизни скончался один из самых известных политических деятелей СССР, бывший секретарь ЦК КПСС и почетный гражданин Томской области Егор Лигачев. Об этом сообщил начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов.

Егор Лигачев родился в 1920 году. Взлет его политической карьеры произошел в эпоху Леонида Брежнева. С 1965 по 1983 год он занимал пост первого секретаря Томского обкома КПСС. После этого - до 1990 года - был секретарем Центрального комитета партии.

Политик вошел в историю крылатой фразой «Борис, ты не прав!». Эту фразу он сказал Борису Ельцину в 1988 году на партийной конференции, когда первый заместитель председателя Госстроя СССР и будущий первый президент России раскритиковал центральный аппарат КПСС, пишет ТАСС.

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