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Скончалась заслуженная артистка Нина Шацкая

Сергей Михневич
23 мая, 2021 16:54
1 мин
Сергей Михневич
23 мая, 2021 16:54
1 мин
Pixabay
Pixabay

В Москве после продолжительной болезни скончалась известная российская актриса Нина Шацкая. У артистки были проблемы с почками, ранее она перенесла инсульт.

Звезда фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» скончалась на 82-м году жизни.

О смерти Нины Шацкой сообщил режиссер и юморист Ефим Шифрин. Дата и место похорон будут названы позднее.

Нина Шацкая родилась 16 марта 1940 года. С 1964 по 1993 год она служила в Театре на Таганке. Позже перешла в «Школу современной пьесы». В 2008 году актрисе было присвоено звание Заслуженной артистки России, пишет ФАН.

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Актриса
Смерть
Нина Шацкая
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