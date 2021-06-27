Новости – Люди
Люди
Скончалась актриса Наталья Попова. Зрители ее помнят по фильму «Двенадцать месяцев»
27 июня, 2021 11:32
1 мин
1 мин
Pixabay
В Санкт-Петербурге в возрасте 72 лет скончалась заслуженная артистка РСФСР Наталья Попова, сообщает театр-фестиваль «Балтийский дом».
Для коллектива театра ее смерть стала неожиданной, недавно актриса сыграла в новом спектакле «Восемь любящих сердец» и строила планы на будущее.
«Такое внезапное горе, такая невосполнимая потеря», — говорится в публикации на странице театра в Facebook.
Кинозрители помнят Наталью Попову по фильму «Двенадцать месяцев», где она сыграла главную роль. Кроме того, она снималась в фильмах «Прощай, шпана замоскворецкая...», «Врача вызывали?» и многих других, пишет «Московский комсомолец».
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку