Сколько в России стоит стресс?

«Сгореть на работе» незаметно для начальства и чиновников теперь не получится: в недрах Минтруда уже обсуждается новая редакция закона «О специальной оценке условий труда», которая должна будет «утешить» обладателей целого ряда «нервных» профессий системой материальных компенсаций.

Не только шахтёры и химики

Гражданам, работающим во вредных для здоровья производствах, определенные законом компенсации и льготы положены и сейчас, но круг таких профессий довольно узок, как и перечень стрессовых условий. К примеру, работа в арктическом климате, на опасных химпроизводствах, в условиях постоянной вибрации итп. Как правило, все эти профессии относятся к рабочим, хотя на свои льготы могут претендовать также врачи и учителя, работающие в климатически суровых условиях.

А если допустить мысль, что психологическая нагрузка на педагога и врача одинакова и за полярным кругом и на побережье Чёрного моря? Об этом и говорилось на рабочем совещании в ведомстве ещё 11 марта — список критериев для того, чтобы тот или иной труд назвать «стрессовым» предложили расширить. Помимо климата и непосредственного риска для здоровья неблагоприятными предложено считать такие условия, когда работник вынужден при исполнении обязанностей испытывать повышенные эмоциональные и интеллектуальные нагрузки.

Прозвучало предложение организовать «доплату за вредность» сотрудникам правоохранительных органов, педагогам и журналистам

В протоколе рабочего совещания Минтруда, на который ссылаются «Известия», значится распоряжение проработать критерии оценки влияния на здоровье работников таких факторов, как эмоциональные и интеллектуальные нагрузки, а также режим работы. На этом настояли представители Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Предполагается, что условия труда будут отнесены к четырём категориям сложности: оптимальные, допустимые, вредные и опасные.

К слову, представители двух последних категорий уже сегодня получают прибавки к окладу от 4%, а также имеют сокращённый рабочий день и дополнительную неделю отпуска

По словам секретаря ФНПР Виталия Трумеля, «перегрузки, негативные состояния и эмоции имеют накопительный эффект и отражаются на здоровье. Поднимается давление, начинается бессонница, падает производительность труда. Это просто необходимо учитывать», — отметил он. При этом высокий стресс могут испытывать не только представители профессий, предполагающих тесное взаимодействие с людьми, но и, например, сотрудники бухгалтерии.

Внимание бесценно

О том, что не меньше изнашивает работа водителей общественного транспорта, машинистов поездов и пилотов гражданской авиации вспомнил член экспертного совета при Правительстве России Александр Сафонов. По его мнению, мало «утешать» таких ответственных работников одними лишь невысокими материальными поощрениями. «Важно отслеживать состояние работника, степень его выгорания для того, чтобы найти способы улучшить условия труда. Если это невозможно, то нужно вовремя направить человека на реабилитацию, — приводят слова эксперта «Известия».

С тем, что положенная работникам компенсация за стрессовые условия труда должна носить комплексный характер согласен первый вице-президент бизнес-сообщества «Опора России» Павел Сигал. В беседе с «Русской Планетой» эксперт подчеркнул, что помимо материальных бонусов такие сотрудники вправе претендовать и на нематериальные.

«К нематериальным методам компенсации стресса можно отнести лояльную обстановку в компании, возможность сделать график работы более гибким, возможность организовать работу из дома при определенных условиях и определенных должностях, а также возможность профессионального роста и обучения, — считает господин Сигал. — К материальным методам, помимо специальных выплат, можно отнести дополнительные премии, медицинское страхование, компенсацию расходов на транспорт и на питание, а также внеочередные оплачиваемые отгулы и выходные.

С таким подходом полностью согласен и управляющий директор коммуникационного агентства B&C Марк Шерман. В беседе с «РП» он сослался на результаты отраслевых исследований, которые показали, что наибольшей ценностью среди работников обладают индивидуальные материальные поощрения со стороны начальства, а также компенсация питания, транспортных расходов и прочее.

«Нематериальные меры могут оказаться не менее эффективными, — отметил господин Шерман, — а именно реструктуризация графика работника, предоставление ему возможности работать удаленно на постоянной или временной основе, а также помощь в профессиональном росте путём полной или частичной оплаты курсов».