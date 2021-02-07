Сход ледника в Индии: жертв может быть больше

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Ситуация сложившаяся в штате Уттаракханд в Индии после схода ледника в реке Алакнанда приходит в норму. Как сообщают власти, восстанавливается уровень воды.

В результате природного катаклизма и последовавшего за ним наводнения без вести пропало не менее 150 человек. Главный министр региона Тривендра Сингх Рават призвал население не паниковать и не черпать информацию из непроверенных источников.

Как передает РИА «Новости», наибольшее количество людей могло пропасть без вести после обрушившегося на гидроэлектростанцию «Ришиганга» наводнения.