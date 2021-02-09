Схиигумен Сергий останется под арестом по решению суда

Общество

Московский городской суд признал законным арест экс-схиигумена Сергия, которого обвиняют в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу вероисповедания.

Суд рассмотрел апелляционные жалобы на постановление Басманного районного суда об избрании ему меры пресечения в виде ареста до 28 февраля, сообщает РБК.

Напомним, Николай Романов захватил Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области. 29 декабря экс-схиигумен был задержан ОМОНом и отправлен в Москву. По решению суда, он арестован на 2 месяца. Романов подозревается в склонении к совершению самоубийства, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и в самоуправстве.

В январе текущего года Сергий объявил голодовку.