Скандалы со сбором подписей нужны оппозиции для оправдания будущего поражения
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Скандалы со сбором подписей нужны оппозиции для оправдания будущего поражения

Как будут оправдываться оппозиционеры

Либеральные СМИ нагнетают обстановку вокруг сбора подписей за оппозиционных политиков для выдвижения их в депутаты Мосгордумы. По информации ряда изданий, подписи за них якобы собирают фальшивые волонтеры.

Илья Яшин, выдвигающийся по 45-му округу столицы, на своей странице в Facebook сообщил о задержании женщины с фальшивым подписным листом в поддержку депутата. Похожую историю рассказал и Дмитрий Гудков, который обнаружил «лжеволонтера» от своего штаба с фальшивыми подписными листами.

О проблемах со сбором подписей в свою поддержку заявили также Любовь Соболь, Юлия Галямина, Константин Янкаускас и Кирилл Гончаров.

Известный радиоведущий и писатель Армен Гаспарян прокомментировал ситуацию, сложившуюся в оппозиционной среде.

По словам эксперта, подобные проблемы со сбором подписей деятелями оппозиции наблюдаются далеко не впервые. Каждый раз все происходит по одной и той же схеме. Перед выборами раздаются громкие заявления о безоговорочной победе либералов, а как только начинаются проблемы со сбором подписей, все объясняется действиями властей. Как отметил Гаспарян, из года в год о нарушениях на выборах заявляют одни и те же люди.

Эксперт считает, что вся шумиха со сбором подписей, организована оппозицией для своих иностранных кураторов. Не имея истинной поддержки народа, им необходимо имитировать противодействие властей, для того чтобы затем оправдать свое поражение на выборах и расходование вложенных в них западных денег.

Армен Гаспарян утверждает, что, регулярно бывая в различных районах Москвы, он ни разу не встречал ни одного сборщика, который бы собирал подписи за оппозиционных деятелей. При этом Гудков, Яшин, Соболь и другие утверждают, что их представители посетили каждый подъезд в столице. Подобные действия, по словам эксперта, являются предвыборными пиар-технологиями оппозиции, для оправдания будущего поражения на выборах.

Теги:
События: выборы
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