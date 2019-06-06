Скандальный журналист Леся Рябцева презентовала свой благотворительный фонд в баре
Скандальный журналист Леся Рябцева презентовала свой благотворительный фонд в баре

Материнство в России – настоящее испытание

Неформальная атмосфера не только сыграла на контрасте, но и позволила основательнице фонда поговорить с гостями обо всех вопросах, касающихся Фонда защиты детей и матерей.

Леся Рябцева сделала акцент на том, что материнство в России – настоящее испытание. Поэтому Фонд защиты детей и мам, который она только что зарегистрировала, будет заниматься не осуждением «мам-кукушек», а попыткой исправить корень проблемы.

Поэтому фонд, основанный журналисткой, будет бороться именно с отношением общества к проблеме «кукушек» и «детей-маугли». Он не будет собирать деньги, а станет координатором агитационных кампаний, направленных на изменение моделей поведения в российском обществе.

«Если мы видим детей с синяками, в плохой одежде, живущих в плохих условиях – мы должны в это вмешиваться. Для меня, как для мамы, нет понятия чужого ребёнка», - отметила основательница фонда Леся Рябцева.

Она призвала беспокоиться о чужих семьях так же, как о своих, потому что именно безразличие ведёт к сломанным судьбам и смертям.

Теги:
Места: Россия
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