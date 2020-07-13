Скандально известную «золотую судью» Хахалеву досрочно лишили полномочий

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Скандально известную «золотую судью» из Краснодарского края Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий. Такое решение вынесла квалификационная коллегия судей РФ.

Сегодня удалось рассмотреть дисциплинарное дело печально известной судьи Краснодарского краевого суда. В сообщении говорится, что коллегия судей России привлекла к дисциплинарной ответственности Хахалеву. Ей назначено наказание в виде досрочного прекращения полномочий судьи, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, Хахалева стала известна на всю страну в 2017 году. Тогда она устроила грандиозную свадьбу дочери. Развлекали гостей звезды российской эстрады: Иосиф Кобзон, Вера Брежнева и Валерий Меладзе. Сообщалось, что на мероприятие было потрачено около 2 млн долларов. Кроме проявились слухи, что у судьи нет юридического образования.

Ранее сообщалось, что Елена Хахалева не явилась на заседание о привлечении к дисциплинарной ответственности из-за имевших место осложнений после COVID-19.