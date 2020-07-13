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Скандально известную «золотую судью» Хахалеву досрочно лишили полномочий

Дмитрий Байков
13 июля, 2020 13:29
2 мин
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фото: Pixabay

Скандально известную «золотую судью» из Краснодарского края Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий. Такое решение вынесла квалификационная коллегия судей РФ.

Сегодня удалось рассмотреть дисциплинарное дело печально известной судьи Краснодарского краевого суда. В сообщении говорится, что коллегия судей России привлекла к дисциплинарной ответственности Хахалеву. Ей назначено наказание в виде досрочного прекращения полномочий судьи, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, Хахалева стала известна на всю страну в 2017 году. Тогда она устроила грандиозную свадьбу дочери. Развлекали гостей звезды российской эстрады: Иосиф Кобзон, Вера Брежнева и Валерий Меладзе. Сообщалось, что на мероприятие было потрачено около 2 млн долларов. Кроме проявились слухи, что у судьи нет юридического образования.

Ранее сообщалось, что Елена Хахалева не явилась на заседание о привлечении к дисциплинарной ответственности из-за имевших место осложнений после COVID-19.

темы
Россия
общество
суд
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