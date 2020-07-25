Скандальный схимонах Сергий пошел на новую конфронтацию с РПЦ

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Бывший схиигумен Сергий, ныне удерживающий власть в Среднеуральском женском монастыре, утверждает, что эта территория не является собственностью РПЦ.

По словам отца Сергия, Екатеринбургская епархия, приказывающая ему удалиться из монастыря, не обладает правами на землю, принадлежащую частным инвесторам.

По данным Znak.com, соответсвующую запись можно найти в YouTube на аккаунте представителя Сергия, Всеволода Могучего.

Касательно изгнанной настоятельницы монастыря бывший схиигумен отозвался следующим образом: «Она заявила, что у нее нет ничего — ни веры, ни креста. Управлять монастырем она не может».