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Скандальный схимонах Сергий пошел на новую конфронтацию с РПЦ

Кирилл Савушкин
25 июля, 2020 11:34
1 мин
Photo
Flickr

Бывший схиигумен Сергий, ныне удерживающий власть в Среднеуральском женском монастыре, утверждает, что эта территория не является собственностью РПЦ.

По словам отца Сергия, Екатеринбургская епархия, приказывающая ему удалиться из монастыря, не обладает правами на землю, принадлежащую частным инвесторам.

По данным Znak.com, соответсвующую запись можно найти в YouTube на аккаунте представителя Сергия, Всеволода Могучего.

Касательно изгнанной настоятельницы монастыря бывший схиигумен отозвался следующим образом: «Она заявила, что у нее нет ничего — ни веры, ни креста. Управлять монастырем она не может».

темы
РПЦ
отец Сергий
схиигумен Сергий
1 мин