Скандал вокруг проекта реконструкции Бадаевского завода выгоден местным коммерсантам - Mash
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Скандал вокруг проекта реконструкции Бадаевского завода выгоден местным коммерсантам - Mash

В Москве активисты пытаются остановить реконструкцию исторического Бадаевского завода на Кутузовском проспекте

Telegram-канал MASH сообщил, что вероятными заинтересованными лицами в приостановке проекта реконструкции Бадаевского пивоваренного завода могут выступать местные коммерсанты.

Напомним, накануне в Мосгордуме по инициативе депутата МГД Екатерины Енгалычевой прошел круглый стол по теме реконструкции Бадаевского пивзавода. На мероприятии, помимо депутатов района Дорогомилово, экспертов и арендаторов помещений бывшего завода, присутствовал представитель компании-застройщика Capital Group Дмитрий Летов.

Он заверил, что проект реконструкции призван восстановить аутентичность памятников архитектуры и тем самым сохранить их историческое наследие. 

«Приступая к разработке концепции развития Бадаевского, мы понимали, что уже находимся в центре города, а значит объективного дефицита, например, в инфраструктуре здесь нет. В этом случае можно было бы просто заняться реставрацией памятников и построить новые здания рядом. Но этот вариант был бы слишком скупым для этой локации и несопоставимым с потенциалом места. Мы как девелопер и заказчик выбрали более сложный и кропотливый путь — не просто реставрировать стены, наша цель — сделать эту территорию комфортной, удобной, с высоким уровнем качества жизни и отдыха», — заявлял на Московском урбанистическом форуме  исполнительный директор Capital Group Михаил Хвесько.

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