Скандал с актером Устиновым был срежиссирован Михаилом Ходорковским

Беглый олигарх Михаил Ходорковский задействовал весь свой медиаресурс, чтобы максимально осветить решение суда по делу Устинова. Разумеется, рассказ имеет совершенно определенный окрас, никак не связанный с реальными фактами.

В понедельник, 16 сентября, Тверской суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении Павла Устинова, назначив ему наказание в виде лишения свободы на 3,5 года. Суд счёл доказанным факт применения обвиняемым насилия в отношении сотрудника Росгвардии при задержании и нанесения последнему телесных повреждений.

Казалось бы, споров о таком решении суда быть не может. Задержание производилось в очень людном месте, а значит было немало свидетелей этого эпизода. Кроме того, в распоряжении следствия имелась видеозапись и результаты медэкспертизы.

Однако за мужчину один за другим начали заступаться известные актёры и деятели шоу-бизнеса. Такая шумиха в этой среде якобы поднялась из-за того, что сам подсудимый – актёр.

Стоит отметить, что это совершенно не так. Действительно, Устинов получил актёрское образование. Но, как это часто бывает, по профессии почти не работал, приняв участие лишь в трех проектах, да и то в массовке. Сам Павел собирался посвятить себя бизнесу, об этом говорили его родственники.

Если учесть, что фактически Устинов не имеет отношения к творческой тусовке, вполне очевидно – хайп в СМИ тщательно спланированная акция, имеющая строго определенных организаторов. Если присмотреться, сразу бросается в глаза, что большинство комментариев опубликовано в СМИ Михаила Ходорковского – «МБХ-медиа» и «Открытые Медиа».

При этом журналисты «открытки» буквально не давали известным актёрам проходу, требуя у них прокомментировать ситуацию. Так, актёру Михаилу Пореченкову, отказавшемуся давать комментарии о деле, в котором, по его мнению, слишком много непонятного, звонили несколько раз.

Примечательно, что СМИ не стеснялись публиковать и информацию об отсутствии комментария со стороны тех или иных знаменитостей. Логично предположить, что это делалось для того, чтобы все, кто не высказался «против» решения суда, автоматически становились «врагами» и объектами осуждения со стороны общественности. Таким образом, СМИ оказывают давление на известных людей, чтобы они охотнее соглашались с «правильной» повесткой этих изданий.

«МБХ-медиа» действует немного в другом ключе. Эти «журналисты» раскручивают новый флешмоб, запущенный актёром Александром Палем. Необходимо отметить, что сам по себе флешмоб – чистой воды элемент пиара, призванный лишь привлечь внимание, а не решить проблему. Все участники таких мероприятий не преследуют конкретную цель, а только создают максимальный информационный шум.

В конечном счёте эти акции всегда приводят к очередной дозе хайпа для особенно отличившихся «крикунов». А больше им и не надо, ведь слава, как известно, не пахнет. Повод для них не имеет особого значения.