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Следователи Санкт-Петербурга заявили о том, что Марина Кохал спланировала убийство своего мужа – рэпера Энди Картрайта. Сообщается, что незадолго до трагедии, она купила в одной из городских аптек медицинский препарат, который потом использовала для совершения задуманного преступления.

«Кроме этого установлено, что на момент совершения убийства и последующего расчленения тела мужчины, мать обвиняемой находилась в указанной квартире», – говорится в сообщении СУ СКР по городу.

Напомним, ранее супруге украинского рэпера предъявили обвинение в убийстве. Расчлененное тело рэпера было обнаружено 29 июля в квартире на Невском проспекте. Марину Кохал заключили под стражу.

Известно, что в рамках расследования уголовного дела проводились обыски, в том числе у адвоката обвиняемой, так как ее мать после задержания дочери проживала в его квартире. Позже мать Марины тоже задержали. Следователи посчитали, что она знала о намерениях дочери, поэтому изъяли у нее мобильные и иные электронные устройства, которыми она пользовалась.

Расследование продолжается.