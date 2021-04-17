СК: В Башкирии стая собак насмерть загрызла мальчика

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Стая бродячих собак в башкирской деревне Сафарово рядом с домом насмерть загрызла четырёхлетнего ребёнка. Сообщение об этом появилось на сайте СУ СК РФ по республике.

«В ходе расследования действиям (бездействию) должностных лиц администрации района, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных, будет дана правовая оценка», - заявили в ведомстве.

По предварительной информации, мальчик играл около своего дома, где на него сегодня утром напали несколько бродячих собак. От полученных повреждений ребенок скончался на месте, пишут РИА «Новости».